Aspettando il 1° maggio: con "La Carretta & Friends" prime due serate dedicate ai più giovani

Al Palatenda CSU presso il Parco Ausa di Dogana, parte la tre giorni di festa e impegno organizzata dalla Centrale Sindacale Unitaria in occasione del 1° maggio. Le prime due serate sono dedicate ai più giovani: con "La Carretta & Friends": sabato 29 aprile dalle 18,30 è in programma la serata dance anni 80/90 con la sonora Live Band; domenica 30 aprile, sempre dalle 18,30, serata animata da Dj Set con Martin Minotti, B2Bolla, RyanB. Lunedì 1° maggio appuntamento con la classica festa al Parco Ausa di Dogana. Inizio alle ore 15.00, segue intrattenimento con l’orchestra "La Nuova Romagna Folk", il cui programma di musiche e balli prosegue anche dopo cena. Dalle 19.30 fino alle 21.00 si potrà assistere ad una esibizione dei maestri Marta e Valerio Severini della scuola di ballo di Villagrande di Montecopiolo del gruppo "Le sirene danzanti" di Sandra e Mirko Ermeti. Funzioneranno stands gastronomici e la ruota della fortuna per tutta la durata della festa. Durante la giornata si susseguiranno intrattenimenti e attività ludiche rivolti principalmente ai bambini: truccatrice di visi, castello gonfiabile, trampoliere, mago, attività creative e manuali.

cs CSU