Aspettando la Notte Rosa: tutti gli appuntamenti della settimana verso il Capodanno dell’estate

L’appuntamento clou della settimana è in Piazzale Fellini, sul palco a due passi dal mare si svolgeranno le tre serate del Tim Summer Hits, dal 6 all’8 luglio. Il più grande evento musicale televisivo dell'estate targato RAI2 farà rotta su Rimini, portando 70 artisti fra i più importanti e conosciuti della scena musicale italiana con i loro grandi successi dell’estate. Tra gli altri: Achille Lauro, Aiello, Aka 7even, Alex Britti, Alexia, Alfa, Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Arisa, Asteria, Benji, Blanco, Chiello, Ciccio Merolla, Claude, Clementino, Cmqmartina, Colla Zio, Coma_Cose, Diodato, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Emma, Ex-Otago, Federico Rossi, Finley, Follya, Fred De Palma, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Galeffi, Giuse The Lizia, Hosanna, Il Tre, Junior Cally, Lda, Lo Stato Sociale, Ludwig, Luigi Strangis, Mara Sattei, Matteo Romano, Mobrici, Ndg, Neima Ezza, Nina Zilli, Olly, Paola & Chiara, Raf, Renga Nek, Rocco Hunt, Rondodasosa, Rovere, Santi Francesi, Seryo, Sethu, Shari, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tommy Dali, Tony Effe, Tredicipietro, Valentina Parisse, Vegas Jones, Wax, Zero Assoluto. A condurre le 3 serate Andrea Delogu, conduttrice, attrice e scrittrice che aveva già presentato il festival lo scorso anno, e Nek, cantante molto apprezzato dal grande pubblico e ormai anche noto volto televisivo.

A fare da anteprima a questo eccezionale evento e ad accompagnare il ricchissimo programma della Notte Rosa riminese, una settimana di grandi appuntamenti fra musica, cultura e tradizione. Si parte da Rimini Folk - Ballo Liscio Città di Rimini, una serata in onore del ballo liscio nel centro storico di Rimini con le Orchestre di Roberta Cappelletti ed Edmondo Comandini (6 luglio). A chiusura della settimana Rosa (domenica 9 luglio), il concerto all’Alba sulla spiaggia di Rimini Terme con 'Le Quattro Stagioni di Vivaldi'. Sul palco, al sorgere del sole, il Violino solista Mihaela Costea e l'Orchestra Rimini Classica. Tra gli altri appuntamenti riminesi da non perdere Un Mare di Rosa in Riva, il venerdì sera, la consueta Pink Race. Per tutta la settimana, il Lungomare di Rimini continua ad essere animato dall’intrattenimento e la musica di RDS 100% Grandi Successi, Radio Partner dell’estate del territorio, con RDS loves Rimini, due settimane di diretta radio e televisiva da Piazzale Kennedy con le voci di Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi. La piazza si animerà anche grazie a dj-set quotidiani che vedranno la condivisione dei gadget firmati RDS, sessioni che culmineranno nel Discoradio Party il 7 e 8 luglio durante la Notte Rosa. Per la rassegna Crossroads, Jazz e Altro in Emilia Romagna, il festival itinerante che si svolge su tutto il territorio regionale, alla Corte degli Agostiniani si tiene il concerto del Julian Lage Trio (11 luglio).

Sul fronte della cultura, fino al 21 luglio continua il Festival del Mondo Antico, la rassegna che, attraverso conferenze, letture, visite guidate e attività didattiche, si propone di leggere il passato e la nostra storia per avere le chiavi per comprendere il presente e soprattutto costruire il futuro. La 25esima edizione del Festival, dal titolo ‘La memoria del tempo’, propone una riflessione a più voci sulla missione storica del Festival stesso, con esperti, studiosi, storici e giornalisti che esplorano le molteplici sfaccettature della memoria. Il programma della settimana prevede: la presentazione del libro di Gastone Breccia in dialogo con Giovanni Brizzi e Giusto Traina (5 luglio); l’incontro con Annalisa Pozzi e Cristian Tassinari sui Nuovi scavi al Ponte di Tiberio (5 luglio); la conferenza serale con Massimiano Bucchi (venerdì 7 luglio); le visite guidate al Teatro Galli e alla Domus; attività per bambini (6 luglio). Martedì 4 luglio alla Corte degli Agostiniani, tornano Le Riminesi, le storie e la musica delle donne di Rimini liberamente ispirate al libro di Piero Meldini ‘La Riminese’ (Interno4 edizioni), in forma rinnovata e rivista. Nell’estate 2023 tornano le veglie serali per le vie e le piazzette del Borgo San Giuliano con Esco in scarana: un mix di incontri culturali e di intrattenimento per incentivare l’incontro tra residenti e non. Questa settimana al Giardino Archeologico presso il Ponte di Tiberio va in scena “BorgoZapping”, video incursioni amatoriali nel borgo degli anni ‘80 (mercoledì 5 luglio). Continuano poi gli spettacoli gratuiti SGR live all’Arena Francesca da Rimini, dove martedì 4 luglio toccherà alle Pepper Blondes, tre voci femminili, quelle di Cindy, Claire e Lizzie e una band esplosiva che ripercorreranno in modo scanzonato il meglio della musica americana anni ‘50 e ‘60 con un repertorio a base di rock'n'roll, swing, rockabilly e soul. Al Parco Serra Cento Fiori, nel Parco XXV Aprile, mercoledì 5 luglio continuano le lezioni di Tango argentino aperte a tutti, mentre il 9 luglio arriva il film di animazione “I racconti di Parvana - The Breadwinner” (regia di Nora Twomey), che fa parte di un ciclo di pellicole per rompere gli schemi all’interno del Marecchia Social Fest promosso dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori. In centro storico mercoledì 5 luglio torna anche il mercatino dei bambini, I Ricordi in soffitta. Fino al 31 agosto, il programma culturale della stagione balneare si arricchisce di una nuova mostra fotografica: Tutti al mare (1843-2023). 180 anni in vacanza a Rimini. Un centinaio di plance distribuite dal bagno 47 al bagno 100, racconteranno la storia e l’evoluzione della spiaggia riminese, dai suoi esordi ottocenteschi a oggi. Completa l’affresco della Riviera, la mostra Rimini Revisited – Oltre il mare. Marco Pesaresi, nell’Ala di Isotta del Fellini Museum Rimini, con 173 fotografie del reporter riminese.

Anche lo sport riempie la settimana con Sport Dance, i Campionati Italiani di Danza Sportiva che si svolgono alla Fiera di Rimini dal 6 al 16 luglio, quando gli atleti FIDS si sfideranno in competizioni coinvolgenti ed emozionanti, mentre da martedì 4 luglio è al via il Festival della pallamano al Palazzo dello Sport (RDS Stadium). Per festeggiare l’Ottocentenario di Sant’Antonio a Rimini, dal 10 al 17 luglio al Chiostro del Santuario delle Grazie, sul Colle di Covignano, sarà aperta al pubblico la mostra: “Il santo dei Miracoli. Antonio a fumetti”, un'iniziativa nell’ambito del “Festival Cartoon Club”. Sul Lungomare da Torre Pedrera a Miramare le serate vengono allietate dalla musica, gli spettacoli, l’intrattenimento e i mercatini serali organizzati dai Comitati turistici (Cento Giorni in festa), che si colorano di rosa per il Capodanno dell’estate, dalla Notte Rosa dei bambini al cabaret, fino agli spettacoli folk degli amici della Val di Fiemme (info: www.lanotterosa.it).

Antico/Presente - Festival del Mondo Antico XXV edizione. La memoria del tempo Torna anche quest’anno la rassegna culturale di conferenze, incontri, presentazioni di libri, visite guidate e spettacoli in cui leggere il passato per comprendere il presente e costruire con maggiore consapevolezza il futuro. La memoria del tempo, il titolo dell’edizione 2023, è una riflessione a più voci sulla missione storica del Festival stesso, su come l’uomo abbia conservato traccia del passato per affrontare il proprio tempo, per costruirlo, gestirlo, talvolta esorcizzarlo. Esperti, studiosi, storici e giornalisti esploreranno le molteplici sfaccettature della memoria: dal ricordo tramandato in forma orale alla scrittura nell’età classica e in quella moderna, sia essa letteraria, poetica o giornalistica; dalla memoria degli eventi storici a quella, tutta particolare e personale, legata all’evolversi del tempo, al rapporto dell’uomo con la natura e con gli oggetti che egli stesso crea, come l’arte o la tecnologia che, sempre più, sta trasformando le funzioni stesse della memoria. Il ricordo come coscienza del passato, quindi, come presentificazione dell’esperienza. Il tutto raccontato attraverso un programma coinvolgente e stimolante incentrato su talk serali, presentazioni di libri e attività di visita e didattica dei monumenti riminesi, veri e propri simboli concreti del concetto stesso di memoria. I luoghi del Festival sono Rimini, Riccione, Cattolica e Santarcangelo. Gli appuntamenti della settimana a Rimini: mercoledì 5 luglio, ore 18.30 al Museo della Città, Lapidario Romano, via Tonini 1 – centro storico Presentazione del libro ‘Tra leggenda e memoria, virtus e fortuna’. Gastone Breccia in dialogo con Giovanni Brizzi e Giusto Traina mercoledì 5 luglio, ore 21, Domus del Chirurgo, piazza Ferrari – centro storico Visita guidata alla Domus del Chirurgo. A pagamento Prenotazioni su: www.ticketlandia.com/m/event/domuschirurgo mercoledì 5 luglio, ore 21.30 all’Arena Francesca da Rimini, piazza Malatesta, 27 – centro storico Annalisa Pozzi e Cristian Tassinari, ‘Nuovi scavi al Ponte di Tiberio’ giovedì 6 luglio, ore 17 al Museo della Città, via Tonini, 1 - centro storico Piccolo Mondo Antico Festival, Lucernia Lumia e La paletta dell'archeologo, attività per bambini venerdì 7 luglio, ore 21, Teatro Amintore Galli, piazza Cavour – centro storico Visita guidata ‘Alla scoperta del Teatro Galli’. A pagamento Prenotazioni su: www.ticketlandia.com/m/event/visitagalli venerdì 7 luglio, ore 21.30 Museo della Città, Lapidario Romano, via Tonini 1 – centro storico Massimiano Bucchi (con Silvio Castiglioni), Confidenze digitali. Vizi e virtù tra memoria e innovazione (Conferenza serale) Programma completo su: https://antico.comune.rimini.it/programma Ingresso gratuito Info: antico.comune.rimini.it

Fino a domenica 9 luglio 2023 Nuovo Belvedere, piazzale Kennedy - Rimini Marina Centro RDS loves Rimini RDS 100% Grandi Successi porta i suoi talent, gli artisti e la sua musica nel capoluogo del divertimento. Appuntamento tutti i giorni da Piazzale Kennedy, dal lunedì al sabato con la voce e l'energia delle voci ufficiali di RDS: Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini, i due talent storici della principale radio di flusso italiana, trasmettono infatti in diretta da piazza Kennedy ogni giorno (tranne la domenica) fino all’8 luglio, dalle 15 alle 19:00. La piazza si animerà inoltre grazie a dj-set quotidiani che vedranno la condivisione dei gadget firmati RDS, sessioni che culmineranno nel Discoradio Party il 7 e 8 luglio durante la Notte Rosa. Per l'occasione (venerdì 7 e sabato 8 luglio, dalle ore 22), la postazione di Piazzale Kennedy ospita ancora una volta il Discoradio Party, la festa itinerante di Discoradio con tutte le hit più ritmate dagli anni 90 ad oggi, mixate da Edo Munari e Matteo Epis, con l'animazione di Valentina Guidi e Don Cash. Ingresso libero www.rds.it

martedì 4 luglio 2023 Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico Le Riminesi Tornano Le Riminesi, le storie e la musica delle donne di Rimini liberamente ispirate al libro di Piero Meldini La Riminese (Interno4 edizioni), in forma rinnovata e rivista. Sul palco cinque donne, tutte riminesi di oggi. Voce narrante ancora Lia Celi, a raccontare le storie di Folia la fattucchiera, Francesca da Rimini, Teodora Stivivi, Clementina Cazzola e le altre protagoniste che, tra fantasia e realtà, tratteggiano un ideale ritratto delle donne riminesi nella storia. Si rinnova la sezione musicale: con il coordinamento artistico di Chiara Raggi saliranno sul palco Laura Benvenuti, Darma, Elisa Genghini e Chiara Raggi. Un concerto-spettacolo originale e inedito ideato da Massimo Roccaforte dell’Associazione Culturale Interno 4 e che per la prima volta mette al centro le donne di Rimini, le loro parole, le loro storie e la loro musica. Tra passato, presente e futuro, un’ora e mezzo in compagnia di donne eccezionali o, semplicemente, fortissimamente reali. Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 333.3717088 interno4asscult@gmail.com

da giovedì 6 a sabato 8 luglio 2023 Rimini, Parco Fellini Tim Summer Hits Torna il Tim Summer Hits, il programma televisivo targato Rai2, che anche quest'anno fa tappa a Rimini per ben 3 serate in Piazza Fellini, in occasione della Notte Rosa. Saranno due le tappe del tour, a Roma e a Rimini, che porteranno la musica di 70 tra i più importanti artisti nazionali e internazionali direttamente in “piazza” e in TV nelle case degli italiani. A condurre le serate di Tim Summer Hits 2023 ci saranno due volti noti e amati dal pubblico: Andrea Delogu, conduttrice, attrice e scrittrice che ha già presentato il festival lo scorso anno, e Nek, cantante dalla carriera trentennale, molto apprezzato dal grande pubblico e ormai anche noto volto televisivo. I due conduttori intratterranno il pubblico supportati da Gli Autogol, il gruppo comico noto per le sue parodie e le sue imitazioni. Rai Radio 2 e Radio Italia sono le radio ufficiali di TIM Summer Hits, per raccontare tutte le emozioni delle serate e anche le curiosità del dietro le quinte. Durante gli appuntamenti Ema Stokholma accoglierà nel backstage tutti gli artisti e realizzerà alcuni contenuti extra che saranno poi disponibili sui social di Rai Radio2. Inoltre, Radio2 curerà il pre-show dal palco con DJ set e animazione. Orario: dalle 20.30 alle 23.30. Ingresso gratuito.

giovedì 6 luglio 2023 Piazza Cavour - Rimini centro storico Rimini Folk - Ballo liscio Città di Rimini Una serata in onore del ballo liscio, per tornare a vivere un’atmosfera d’altri tempi nel cuore della città, ma soprattutto una serata di divertimento aperta a tutti nel nome della tradizione romagnola, con le Orchestre di Roberta Cappelletti ed Edmondo Comandini. Lo spettacolo è a cura dei centri sociali di Rimini coordinati dalla struttura comprensoriale ANCeSCAO di Rimini. Ore 21 Ingresso libero

da giovedì 6 a domenica 16 luglio 2023 Rimini Fiera, Via Emilia 155 – Rimini Sport dance Campionati Italiani Danza Sportiva Danza sportiva, spettacolo, gare e molto altro. L’evento, che si svolgerà per oltre dieci giorni, prevede competizioni coinvolgenti ed emozionanti sia per gli atleti FIDS che per il pubblico spettatore, che può assistere alle performance di tutte le specialità della danza sportiva in occasione dei Campionati Italiani. In pochi anni la manifestazione è diventata il più grande Festival della Danza Sportiva al mondo, con migliaia di partecipanti. Largo spazio, come sempre, alle competizioni internazionali e naturalmente ai Campionati italiani, ma anche alla principale fiera del settore in Italia, dedicata alle aziende interessate al mercato della danza presenti nell’Expo Village. Orario: dalle 9 alle 21 Info: 0541 744453 Ingresso gratuito www.federdanza.it

da venerdì 7 a domenica 9 luglio 2023 Rimini e Riviera Adriatica La Notte Rosa Torna la Notte Rosa che compie 18 anni colorando di rosa per un lungo week-end tutta la Romagna. Un grande evento diffuso tra concerti gratuiti e grandi nomi della musica nazionale e internazionale, grazie al Tim Summer Hits e ai tanti spettacoli che si dipanano lungo la costa. Tra gli appuntamenti riminesi da non perdere Un Mare di Rosa in Riva, il venerdì sera, la consueta Pink Race e, in anteprima alla Notte Rosa, una serata in onore del ballo liscio. Come di consueto, venerdì sera a mezzanotte, in contemporanea su tutta la Riviera, si terrà lo spettacolo di fuochi d’artificio, che coloreranno il mare e il cielo davanti alla spiaggia di Rimini: in particolare alla spiaggia libera in piazzale Boscovich, a Viserba al bagno 29, a Rimini Sud alla spiaggia libera tra i bagni 98 e 99 (zona Bellariva/Marebello). Pink Fluid è il claim della 18° edizione del Capodanno dell'estate con un evidente richiamo ai Pink Floyd, la band britannica che ha fatto la storia della musica e del rock mondiale, le cui canzoni hanno avuto il potere di unire più generazioni di persone, tenendo insieme passato, presente e futuro, così la Notte Rosa si rivolge a tutti in maniera trasversale. L’edizione 2023 è firmata by Claudio Cecchetto, Visit Ambassador di claim, concept e visual. Info: www.lanotterosa.it

venerdì 7 luglio 2023 Spiaggia di Rimini, dal bagno 1 al bagno 150 Un mare di Rosa in Riva La spiaggia di Rimini torna ad essere palcoscenico della Notte Rosa con spettacoli diffusi inglobando i due maxi eventi: Un Mare di Vino e Un Mare di Fuoco, i due format di Piacere Spiaggia Rimini, presentati in una nuova Pink Edition. 7 km di spiaggia, dal porto a Miramare, vengono illuminati da un filo unico di lucine, poste a pochi metri dall’acqua, per segnare il percorso che guida gli ospiti in una lunga passeggiata che congiunge il Porto a Miramare. Lungo la “promenade” di sabbia illuminata, con clou dal bagno 47 al 63, gli spettacoli replicano i propri show a cadenza ritmata in un’atmosfera sospesa tra magia e sogno, mentre il Consorzio Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini allestisce i punti mescita a un passo dall’acqua, per le degustazioni degli ospiti. Alternati ai punti mescita, quelli musicali con la musica dal vivo, mentre nelle baie di fuoco disseminate in riva al mare fachiri, mangiafuochi, giocolieri e manipolatori del fuoco incanteranno il pubblico con performance in replica dall’imbrunire fino a mezzanotte. Quest’anno per la prima volta la montagna sbarca sulla spiaggia di Rimini, direttamente con i piedi nell’acqua. Da questa unione si realizza un grande inedito show con le moto d’acqua che accompagnano i volteggi con lo snowboard dei maestri di sci, spettacoli di flyboard, paracadutismo fino agli show cooking con i prodotti dell’entroterra che sposano i prodotti locali. Proprio in questa occasione debutta Un Mare di Piadina, tutto rigorosamente in pink edition. Ore 20.00 Ingresso libero in spiaggia, degustazioni a pagamento Info: www.spiaggiarimini.net

domenica 9 luglio 2023 RiminiTerme, via P. di Piemonte, 56 - Rimini Miramare Alba in musica Concerto all'alba con Mihaela Costea All’alba di domenica 9 luglio un suggestivo concerto sulla spiaggia di Rimini Terme a Miramare, per il consueto appuntamento con il pubblico al sorgere del sole in riva al mare, con repertorio e sonorità particolarmente in sintonia con le atmosfere dell’alba. Quest'anno sarà l'Orchestra Rimini Classica a presentare 'Le Quattro Stagioni di Vivaldi'. Violino solista Mihaela Costea, che nelle ultime stagioni sinfoniche oltre all’attività di primo violino, ha affiancato il repertorio solistico affrontando capolavori dal repertorio barocco a quello romantico, con particolare attenzione a Vivaldi. Ore 5.00 Ingresso gratuito