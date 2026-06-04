Ass. di Amicizia San Marino-Cina e Giunta di Castello di Serravalle in Cina al Forum Globale dei Sindaci

Nelle date dal 28 al 30 maggio, la delegazione formata dalla Giunta di Castello di Serravalle nella persona del Capitano e tre Consiglieri assieme al Presidente dell'Associazione di Amicizia San Marino-Cina Barbara Terenzi hanno partecipato al Forum Globale dei Sindaci a Huangshan, in Cina. L'invito è stato inoltrato tramite l'Associazione in quanto le due città hanno un gemellaggio attivo dal 1999, grazie allo storico Presidente Gian Franco Terenzi. Il tema del forum, affrontato anche da altre otto città da varie parti nel mondo, trattava la coesistenza tra innovazione e la preservazione del patrimonio storico e culturale. È stata l'occasione per incontrare il Sindaco della città, instaurare nuovi rapporti e consolidare quelli già in essere. La delegazione ha fatto poi visita a Yangzhou, dove si è tenuto un incontro con il Sindaco della città. La trasferta si è conclusa a Shanghai dove la Presidente Terenzi ha accompagnato la delegazione presso la sede dell'Associazione del Popolo Cinese per l'Amicizia con i Paesi Esteri di Shanghai. Nella foto da sx a dx compaiono: Emily Lazzari, Maria Nicoletta Gasperoni, Zhou Zhongxing, Andrea Crescentini, Barbara Terenzi, He Yi, Anna Giorgetti, Eros Merlini.







