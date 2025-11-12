TV LIVE ·
Ass. Emma Rossi: online il video dell’incontro sulla tutela del paesaggio. Presentato il nuovo volume di Laura Rossi e Gino Zani

L’Associazione Emma Rossi rende noto a chi fosse interessato che è possibile visionare il video della Conversazione pubblica tenutasi lo scorso 7 novembre sul tema “Il paesaggio e la sua tutela. Riflessioni e valutazioni a 30 anni dalla Legge Quadro n. 126/1995.” al seguente link:

https://www.youtube.com/watch?v=rvszf-4ABcU

Nel corso del medesimo evento è stato presentato al pubblico il volume “La capitale di mille abitanti. Percorsi nel centro storico” di Laura Rossi e Gino Zani, edito da Bookstones. Il volume può essere richiesto all’Associazione Emma Rossi oppure dalla prossima settimana sarà disponibile presso la libreria Cosmo di Borgo Maggiore e le principali librerie italiane e anche online.

C.s. Consiglio Direttivo Ass. Emma Rossi





