Ass. Emma Rossi: passeggiata raccontata nel centro storico di San Marino per conoscere il Piano regolatore di Gino Zani.

L’Associazione Emma Rossi rende noto che sono aperte le iscrizioni per partecipare all’evento: "Da piccolo paese a piccola Capitale. Le trasformazioni urbanistiche degli anni Trenta della Città di San Marino". Si tratta di un percorso nel centro storico della Città di San Marino che si terrà nel pomeriggio di domenica 22 maggio p.v. La partenza è prevista alle ore 15.30 presso il Giardino dei Liburni, quindi ci si sposterà in piazza Sant'Agata per poi arrivare in via Gino Zani (arco dell'ex ospedale, uscita Scuola Superiore) dove il percorso avrà termine intorno alle ore 17.30. Sarà l’occasione per conoscere l’impostazione che l’ingegnere Gino Zani aveva dato al Piano Regolatore interno ed esterno della Città. Il percorso, condotto e guidato dall'architetto Gino Zani, sarà preceduto da una breve introduzione storica di Laura Rossi. La partecipazione è aperta a tutti ed è ad ingresso responsabile. Il ricavato verrà destinato a finanziare la prossima edizione del Premio Internazionale Emma Rossi. Per ragioni organizzative è necessario comunicare la propria partecipazione entro venerdì 20 maggio p.v. con una telefonata o un sms ai seguenti numeri 335 5323012 e 335 7346928 oppure segnalandolo attraverso la pagina facebook dell’Associazione. Nel rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti la mascherina è consigliata in caso di assembramento.

c.s. Associazione Emma Rossi

