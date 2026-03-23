Ass. Emma Rossi: presentato in prima lettura in Consiglio Grande e Generale il progetto di legge di iniziativa popolare sul fine vita

Ass. Emma Rossi: presentato in prima lettura in Consiglio Grande e Generale il progetto di legge di iniziativa popolare sul fine vita.

L’Associazione Emma Rossi comunica che nella mattinata di giovedì 19 marzo u.s. è stato presentato in prima lettura in Consiglio Grande e Generale il progetto di legge di iniziativa popolare sul fine vita di cui l’Associazione si è fatta promotrice. L’Associazione ringrazia tutte le forze politiche intervenute nel dibattito per il loro contributo e per la disponibilità ad approfondire il confronto con l’obiettivo di esplorare le intese possibili per arrivare all’approvazione di un testo di legge il più ampiamente condiviso.

L’Associazione ribadisce la propria disponibilità a collaborare in modo costruttivo al confronto avviato, auspicando una rapida conclusione dell’iter consiliare.

****** L’Associazione Emma Rossi comunica che è ora in rete sul canale youtube il video dell’evento “Donne dal mondo e dalla storia” nel corso del quale sono stati resi noti i nomi e i profili delle candidate al Premio Internazionale Emma Rossi. Di seguito il link: https://www.youtube.com/watch?v=3t2KF7G-sBw&t=9s

C.s. Associazione Emma Rossi

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