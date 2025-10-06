Ass. Micologica: Indignazione per i Gravi Danni Ambientali e la Mancanza di Sicurezza al Rally Legend 2025. È tempo di una Svolta Sostenibile e Responsabile

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Micologica Sammarinese (AMS), che oltre alla promozione della micologia si impegna attivamente per la tutela, la salvaguardia, la cultura dell'ambiente nella Repubblica di San Marino, esprime la sua profonda indignazione per il bilancio della recente edizione del Rally Legend 2025. Se da un lato si riconosce il valore promozionale dell'evento, dall'altro non possiamo e non dobbiamo ignorare le conseguenze devastanti che hanno messo in luce una gestione inadeguata e insostenibile dell'intera manifestazione da parte degli organizzatori. Danni Ambientali Inaccettabili. Ci uniamo con forza al comunicato stampa dell'APAS (Associazione Protezione Animali Sammarinese), che ha parlato di un vero e proprio "Tripudio dell'inciviltà" condannando l'utilizzo di botti e petardi, e la conseguente assenza di rispetto per le norme e per l'ambiente. Il disastro ambientale più grave, che non può lasciarci indifferenti, è il rogo avvenuto al parco di Montecchio, dove le fiamme hanno distrutto alberature e vegetazione, provocando una ferita dolorosa al nostro patrimonio boschivo. Tali incendi, anche se contenuti, rappresentano un danno incalcolabile per il nostro esiguo verde naturale, un habitat distrutto e una sofferenza certa per la fauna locale. I danni al territorio e all'ambiente sono purtroppo molteplici e diffusi: Rifiuti e Degrado: La massiccia presenza di pubblico, stimata da alcune fonti in decine di migliaia di persone, ha lasciato dietro di sé quantità ingenti di rifiuti dispersi ovunque, anche in aree non presidiate, che difficilmente verranno raccolti in modo capillare, trasformando il nostro territorio in una discarica a cielo aperto. Inquinamento Acustico e Atmosferico: Oltre agli scarichi delle auto da rally, che rilasciando in atmosfera gas come CO2, ossidi di azoto e particolato (PM10 e PM2.5), l'inquinamento sonoro e atmosferico è stato amplificato dall'uso sconsiderato di motoseghe, motori ausiliari, fumogeni e petardi da parte del pubblico, come già evidenziato anche da altri enti. Deterioramento delle Infrastrutture e Proprietà Private: Registriamo con rammarico i danni alle proprietà private e alle aziende, con atti di vero e proprio vandalismo e incuria, inclusi depositi usati impropriamente come servizi igienici, e il rischio di ulteriori incendi in aree private. Cancellazione della Segnaletica: La cancellazione della segnaletica orizzontale dovuta all'usura degli pneumatici delle auto da rally rappresenta un ulteriore costo (e anche inquinamento) a carico della collettività per il ripristino delle strade, il tutto per il "solo divertimento di qualche pilota". Sicurezza e Ordine Pubblico al Limite. Non possiamo tralasciare la questione fondamentale della sicurezza delle persone. L'evento è stato macchiato da incidenti gravi con feriti, compresi quelli causati dal lancio di oggetti esplosivi sul pubblico e da problemi di ordine pubblico che hanno messo a dura prova le forze dell'ordine e che hanno portato all'arresto di un cittadino italiano. Anche la Segreteria di Stato per lo Sport è dovuta intervenire, dichiarando che la sicurezza e il decoro della Repubblica "non sono negoziabili", un fermo che purtroppo è arrivato a fatto avvenuto e che ribadisce l'evidente mancanza di controllo. Necessità di una Riforma Radicale. Il Rally Legend, nella sua forma attuale, è un evento sfuggito di mano. Non è più sostenibile che un evento che si tiene "sulle spalle" di un intero Stato produca un tale impatto negativo a livello ambientale, di decoro e di sicurezza. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Micologica Sammarinese chiede con fermezza al Governo e agli Organizzatori: Stop all'Improvvisazione: È indispensabile un Accordo Pluriennale chiaro che definisca gli investimenti per la sicurezza e la sostenibilità, con limiti precisi sul numero massimo di presenze gestibili. Sostenibilità Ambientale Non Negoziabile: Vanno adottati protocolli ambientali rigorosi, che prevedano la gestione immediata e capillare dei rifiuti, il divieto assoluto di petardi, fumogeni e l'uso di mezzi inquinanti non necessari, per non vanificare gli sforzi di sostenibilità della Repubblica. Responsabilità e Risarcimento: Chiediamo che vengano individuate le responsabilità per i danni ambientali, in particolare per l'incendio di Montecchio, e che sia garantito il completo risarcimento dei costi di ripristino (dalla segnaletica alla bonifica dei rifiuti) a carico dell'organizzazione e non della collettività, ricordando poi che la manifestazione ha avuto un contributo di 100.000 euro dallo Stato. Gli eventi di risonanza mondiale possono e devono essere un'occasione di vanto solo se sono gestiti con responsabilità, decoro e rigore. La Repubblica di San Marino non può permettersi di compromettere la sua bellezza naturale e la sicurezza dei suoi cittadini e ospiti per un divertimento non controllato.

C.s. Direttivo Associazione Micologica Sammarinese

