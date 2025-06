Ass. Micologica: una nuova gestione dei rifiuti?

Anni e anni persi, spreco di soldi pubblici, spreco di materie, di energia, di acqua e di conseguenza aumento della CO2, peggioramento dell’ambiente e della salute. Decenni persi dai vari governi e politici, che non sono riusciti a realizzare un piano generale nella gestione dei rifiuti solidi urbani (r.s.u.) Oggi sembra che qualcosa stia cambiando, visto l’indirizzo politico che vuole estendere il porta a porta su tutto il territorio e mettere fine a questo scempio non degno di un Paese che si appresta a firmare l’Accordo con l’Associazione Europea. La gestione della raccolta dei r.s.u. va anche affrontata non pensando solo alla fine del suo ciclo, alla differenziazione e allo smaltimento ma all’inizio, quando si produce, come ci dice la Direttiva europea (98/2008) che pone la prevenzione e il riutilizzo ai primi due posti della gerarchia, ancora prima della raccolta differenziata. Bisogna poi creare una società sostenibile per arrivare alla riduzione della produzione a monte del rifiuto stesso, il possibile recupero totale della materia, attraverso una politica di riduzione degli imballaggi, la cultura del riuso e la promozione di una cultura ambientale. La lotta al cambiamento climatico e di conseguenza i benefici per l’ambiente e per la salute va diffusa nella popolazione così come una cultura del non spreco, del recupero e del riciclo del rifiuto.

c.s. Direttivo A. M. S.