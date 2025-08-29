Ass. Salute Attiva, Regoli e Frajese a Domagnano: riflessioni sul ruolo dell’OMS

SI è tenuto ieri sera presso la sala Montelupo di Domagnano un interessantissimo incontro che ha visto come relatori la giornalista d’inchiesta e scrittrice, Raffaella Regoli ed il prof. Vanni Frajese, professore universitario di Endocrinologia e Scienze Tecniche Mediche Applicate presso l'Università di Roma Foro Italico di Roma. L’argomento dibattuto nella serata, che ha visto la partecipazione di un pubblico particolarmente numeroso, era l’analisi delle contraddizioni in capo all’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’incontro, organizzato in sostegno dell’Istanza di Arengo che chiede l’uscita di San Marino dall’OMS che verrà discussa in Consiglio nelle prossime settimane, ha evidenziato in primis la problematica che l’Organizzazione delle Nazioni Unite deputata a tutelare la salute globale, è principalmente finanziata da soggetti privati e fondazioni che ne determinano le politiche sanitarie. Dietro a queste fondazioni si celano molto spesso le grandi aziende farmaceutiche partecipate da grandi fondi di investimento in genere americani generando enormi conflitti di interesse. Nella serata si sono affrontati anche i recenti sviluppi politici che hanno visto da parte dell’organizzazione il tentativo (per ora fallito) di imporre un trattato pandemico globale e gli emendamenti ai Regolamenti Sanitari Internazionali del 2005 che in buona parte hanno ripreso i punti che erano stati previsti nel trattato. Si è affrontato poi il tema della disinformazione che, a seconda da dove lo si guarda può essere interpretato come “fake news” ma anche come censura ad una libera informazione. Al termine, con l’intervento del professor Frajese, si è affrontato il tema di cosa sia diventata la medicina oggi e la libertà dei medici di curare in scienza e coscienza anche a seguito di tutte le contraddizioni generate dalla recente pandemia da SARS-Cov 2.

C.s. Associazione Salute Attiva

