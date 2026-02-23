Ass. Sammarinese Dante Alighieri: La Dante Alighieri piange la scomparsa di Franca Giordani Simoncini

Docente di Italiano e Latino, presenza assidua nella vita culturale dell’Associazione

L’Associazione Sammarinese Dante Alighieri esprime profondo cordoglio per la scomparsa della Professoressa Franca Giordani Simoncini, socia sin dalla rifondazione del nostro Comitato e presenza costante, attenta e partecipe nella vita culturale dell’Associazione. Docente di Italiano e Latino per molti anni presso la Scuola Superiore della Repubblica, la Professoressa Giordani ha saputo coniugare rigore culturale e straordinarie doti umane, trasmettendo ai suoi studenti non soltanto competenze disciplinari, ma anche passione per la letteratura, amore per la lingua e senso profondo della responsabilità civile. Donna di vasta cultura, dotata di spiccata sensibilità relazionale, ha sempre sostenuto con convinzione le iniziative di carattere letterario promosse dalla Dante Alighieri, partecipando con assiduità agli incontri e ai momenti di approfondimento culturale. Il suo legame con l’Associazione non è stato formale, ma autentica presenza partecipe: Franca ha rappresentato per tutti noi un esempio di dedizione alla cultura, di amore per Dante e per la grande tradizione umanistica, nonché di sincera attenzione alla crescita culturale della comunità sammarinese. Nel ricordarne l’impegno professionale, la passione educativa e la costante presenza nella vita culturale del Paese, l’Associazione Dante Alighieri si unisce con commozione al dolore dei figli e di tutti i familiari, ai quali rivolge le più sentite e sincere condoglianze. La sua memoria resterà viva nel cuore dell’Associazione e in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla, stimarla e volerle bene.

