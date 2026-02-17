Ass. San Marino - Cina: 2026: Anno del Cavallo di Fuoco, Capodanno Cinese 17 Febbraio - 3 Marzo 2026

Nella giornata che da inizio al Capodanno Cinese, Anno del Cavallo, l’Associazione di Amicizia San Marino – Cina è lieta di annunciare che in seguito a un’istanza presentata dalla cittadinanza nel 2023, con il parere favorevole espresso dalla Giunta del Castello di Serravalle, confermata in Consiglio Grande e Generale ed in Congresso di Stato viene intitolata un tratto di Strada Borrana in Strada Gian Franco Terenzi. Con questo importante risultato ricordiamo un uomo che ha dedicato tutta la sua vita per il bene della Repubblica, come imprenditore, politico e grande amico del popolo cinese. Sabato 21 Febbraio p.v. alle ore 15 :00 insieme ad amici ed alcuni rappresentanti delle Istituzioni, si celebrerà un momento per inaugurare la Strada che ha un valore umanamente straordinario poiché Gian Franco Terenzi la percorreva tutti i giorni per raggiungere le attività di famiglia. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza. Sarà anche l’occasione per visitare il Museo di Arte e Cultura Cinese dell’Associazione.

C.s. Associazione San Marino - Cina








