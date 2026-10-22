Ass. San Marino - Cina al Forum dei legislatori per gli scambi amichevoli in Cina

L'Associazione del Popolo Cinese per l'Amicizia con i Paesi Esteri (CPAFFC) ha organizzato il Forum dei Legislatori 2026 per gli Scambi Amichevoli in Cina dal 10 al 15 Ottobre. L’Associazione di Amicizia San Marino-Cina ha ricevuto l'invito da parte della CPAFFC di partecipare al Forum ed ha nominato il Consigliere Manuel Ciavatta, amico dell’Associazione e dello Storico Presidente Gian Franco Terenzi. Il Consigliere Manuel Ciavatta è intervenuto ricordando proprio la figura di Gian Franco Terenzi che ha dedicato una parte importante del proprio impegno pubblico al rapporto fra San Marino e la Cina, un rapporto che prosegue ancora oggi attraverso le attività dell'Associazione di Amicizia San Marino-Cina sempre con il coinvolgimento dell'Ambasciata Cinese a Roma. Il Forum ha assunto un valore particolare anche perché quest'anno celebriamo il 55° Anniversario delle Relazioni Ufficiali tra i nostri due Paesi e ha rappresentato una preziosa occasione di dialogo e di confronto fra rappresentanti di tanti Paesi del mondo per tradursi in opportunità concrete di collaborazione.

c.s. Associazione di Amicizia San Marino-Cina







