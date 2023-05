Ass. San Marino - Italia: il socio dott. Raffaele Bruni (CEO BM & C Società Benefit) è stato nominato presidente della Banca di San Marino

Ass. San Marino - Italia: il socio dott. Raffaele Bruni (CEO BM & C Società Benefit) è stato nominato presidente della Banca di San Marino.

"Il riconoscimento prestigioso, meritatissimo ma anche molto impegnativo e complesso, è motivo di orgoglio per tutti noi-ha dichiarato la Presidente della San Marino-Italia Elisabetta Righi Iwanejko- Avendo conosciuto in più occasioni il dinamismo e la competenza di Raffaele nel settore economico-finanziario e previdenziale, la sua capacità di progettare soluzioni lungimiranti ed innovative, sono certa che la sua indiscussa professionalità contribuirà a raggiungere reciproci e comuni obiettivi. Confidiamo nei rapporti di fiducia instaurati tra noi, nella trasparenza e nel senso di responsabilità fattori quanto mai necessari per affrontare le future sfide. A nome anche del nostro Consiglio Direttivo, esprimo al neo Presidente Raffaele sincere congratulazioni e tantissimi auguri di buon lavoro!"

c.s. Associazione San Marino - Italia

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: