Assalto al bancomat, domani prevista la riapertura della filiale Carisp di Gualdicciolo

Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino informa la gentile clientela che, a seguito della chiusura resasi necessaria per l'atto criminoso avvenuto ai danni del nostro sportello ATM, la filiale di Gualdicciolo riprenderà la sua piena operatività nella giornata di domani mercoledì 23/07/2025 secondo i consueti orari. I nostri tecnici hanno lavorato ininterrottamente per completare tutti i necessari interventi di messa in sicurezza e ripristino dei locali per garantire la piena operatività nel più breve tempo possibile. Ringraziamo tutti per la comprensione e la pazienza dimostrate.

C.s. - Cassa di Risparmio