Assegnate le provvidenze per l'editoria per l'anno 2021

Il Consiglio dell’Autorità Garante per l’Informazione, nella seduta del 2 settembre 2022, ha esaminato le richieste di provvidenze per l’anno 2021 previste dalla Legge sull’Informazione a quattro soggetti editoriali della Repubblica di San Marino, deliberandone l’assegnazione. Con questo atto, è stato azzerato l'arretrato nella corresponsione dei contributi per l'editoria.

c.s. Autorità garante per l'Informazione

