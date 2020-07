Assegnati I San Marino Green Awards 2020

Un muggito – non sappiamo se festoso o di protesta – ha accompagnato gli interventi di sabato 4 luglio al Ranch Francischin, in occasione del primo San Marino Green Awards ideato e voluto dall’omonimo festival. La stalla è una location insolita per un evento istituzionale, ma ha reso perfettamente l’idea di una precisa attenzione per i temi dell’ambientalismo e del rispetto per la natura. In platea, oltre alle mucche, vari rappresentanti di Stato, nonché sindaci e rappresentanti dei comuni e delle proloco del Montefeltro, come Verucchio, Coriano, Monte Cerignone, Sassocorvaro Auditore, Pennabilli. Tre i premi in palio: Ambiente, Etica e Impresa. Dopo l’introduzione a cura dei Segretari di Stato Canti, Tonnini e Righi, rispettivamente Territorio, Interni e Industria e dell’ideatore del San Marino Green Festival Gabriele Geminiani. Al momento del conferimento del SMGA Ambiente, l’emozione di Maja Starosta - giovane rappresentante dei Fridays For Future– ha aggiunto una nota emotiva a un evento carico di significato, ricordando quanto è importante informare sul cambiamento climatico per prevenire, almeno in parte, disastri futuri. Il premio SMGA Etica d’Impresa è andato all’imprenditore Niccolò Branca, Presidente e AD della Holding Branca International delle omonime distillerie. Raggiunto al telefono perché impossibilitato a partecipare di persona, il Conte Branca ha ragguagliato i presenti sul suo concetto di Economia della Consapevolezza, messo in atto nella sua impresa e oggetto delle sue pubblicazioni. L’etica imprenditoriale dovrà essere parte integrante della società futura, questo almeno si augurano gli organizzatori della manifestazione. E infine il pezzo forte, il riconoscimento all’impresa del territorio ritenuta più “green” dai membri del comitato scientifico - il SMGA Impresa - è andato a Valpharma SpA, azienda sammarinese rappresentata per l’occasione da Matteo De Angelis, responsabile della comunicazione. La mattina si è conclusa con l’intervento di due operatrici di Yep Tour che insieme all’organizzazione del San Marino Green Festival, stanno costruendo un itinerario nel Montefeltro che raccolga organicamente quanto di meglio, ma anche di insolito e sconosciuto, abbia da offrire il territorio a un visitatore curioso, in termini di sostenibilità. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori e degli intervenuti, che hanno terminato la cerimonia gustando prodotti del territorio. Come a dire: la sostenibilità deve darci anche gusto e piacere…



