Assegnato il Premio Monte Titano ad Alessandro Mischi durante il Gran Galà della Magia

Nel corso del Gran Galà della Magia, momento culminante del 27° Festival Internazionale della Magia di San Marino, è stato assegnato il prestigioso Premio Monte Titano al giornalista Alessandro Mischi, volto di Italia 1 e curatore della rubrica Italia 1 Magazine. Il riconoscimento, istituito dal Festival, viene conferito a personalità che si sono distinte nel contribuire alla promozione e alla valorizzazione della Repubblica di San Marino e del Festival stesso, portandone il nome e il prestigio a livello nazionale e internazionale. Il Premio Monte Titano, realizzato dalla storica Gioielleria Arzilli di San Marino, è stato consegnato sul palco del Teatro Nuovo di Dogana, davanti a un pubblico numeroso e partecipe, a testimonianza del crescente successo della manifestazione. Con l’edizione 2026, il Premio giunge alla sua quarta assegnazione. Nel corso degli anni è stato attribuito a importanti personalità del mondo dello spettacolo e della comunicazione, tra cui Raul Cremona, Enzo Iacchetti e Alexander, confermandosi come un riconoscimento di alto profilo all’interno del panorama artistico e culturale. L’assegnazione ad Alessandro Mischi rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento del legame tra il Festival e il mondo dell’informazione, sottolineando l’importanza del ruolo dei media nella diffusione della cultura e dello spettacolo di qualità. Il Festival Internazionale della Magia di San Marino, tra i più longevi in Europa, continua così a distinguersi non solo per l’eccellenza artistica proposta, ma anche per la capacità di creare relazioni e sinergie con protagonisti di primo piano del panorama nazionale.

C.s. Festival Della Magia







