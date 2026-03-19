Assegnato il Premio Monte Titano ad Alessandro Mischi durante il Gran Galà della Magia

Assegnato il Premio Monte Titano ad Alessandro Mischi durante il Gran Galà della Magia.

Nel corso del Gran Galà della Magia, momento culminante del 27° Festival Internazionale della Magia di San Marino, è stato assegnato il prestigioso Premio Monte Titano al giornalista Alessandro Mischi, volto di Italia 1 e curatore della rubrica Italia 1 Magazine. Il riconoscimento, istituito dal Festival, viene conferito a personalità che si sono distinte nel contribuire alla promozione e alla valorizzazione della Repubblica di San Marino e del Festival stesso, portandone il nome e il prestigio a livello nazionale e internazionale. Il Premio Monte Titano, realizzato dalla storica Gioielleria Arzilli di San Marino, è stato consegnato sul palco del Teatro Nuovo di Dogana, davanti a un pubblico numeroso e partecipe, a testimonianza del crescente successo della manifestazione. Con l’edizione 2026, il Premio giunge alla sua quarta assegnazione. Nel corso degli anni è stato attribuito a importanti personalità del mondo dello spettacolo e della comunicazione, tra cui Raul Cremona, Enzo Iacchetti e Alexander, confermandosi come un riconoscimento di alto profilo all’interno del panorama artistico e culturale. L’assegnazione ad Alessandro Mischi rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento del legame tra il Festival e il mondo dell’informazione, sottolineando l’importanza del ruolo dei media nella diffusione della cultura e dello spettacolo di qualità. Il Festival Internazionale della Magia di San Marino, tra i più longevi in Europa, continua così a distinguersi non solo per l’eccellenza artistica proposta, ma anche per la capacità di creare relazioni e sinergie con protagonisti di primo piano del panorama nazionale.

C.s. Festival Della Magia

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