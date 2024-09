Assegnazione Premio Rotary Studenti

Eccellenti Il Premio Rotary agli eccellenti studenti liceali che hanno conseguito la maturità diplomandosi con il massimo dei voti nell’anno scolastico 2023/2024, è stato assegnato dal Rotary Club San Marino nel corso della conviviale del 09 settembre 2024, che ha visto ospiti l’On.le Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini, il Preside della Scuola Secondaria Superiore di San Marino Giacomo Esposito e le famiglie degli studenti maturati. In un’atmosfera carica di soddisfazioni per i ragazzi e di emozione per i familiari e i presenti Tutti, il relatore della serata e socio del Club Franco Capicchioni ha introdotto la consegna dei premi, da parte del Presidente del Club Stefania Leardini, con un intenso e affettuoso incoraggiamento a proseguire il percorso di vita intrapreso dai maturati praticando i valori del merito e del servizio nella professione e quali cittadini della Repubblica. Il Rotary Club San Marino rinnova i migliori auguri per un cammino di studi denso di soddisfazioni agli studenti premiati: Annarita Valentini (100, Liceo Classico), Simone Gasperoni (100, Liceo Economico), Ilaria Ronci (100, Liceo Linguistico), Maya Tomassoni (100, Liceo Linguistico), Matteo Bacciocchi (100 e Lode, Liceo Scientifico), Valentino Deli (100, Liceo Scientifico), Vanessa Guidi (100, Liceo Scientifico), Andrea Masini (100, Liceo Scientifico), Lorenzo Morri (100 e Lode, Liceo Scientifico), Lorenzo Vannucci (100, Liceo Scientifico).

