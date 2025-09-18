TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:04 Festa di fine estate per l'Associazione San Marino-Italia: "Da spettatori ad attori" 11:53 Un videogioco da "Mille e una notte" 10:32 Ultimo weekend d’estate con sole e caldo: da lunedì torna il maltempo 10:21 Champions League, partenza agrodolce per le italiane: l'Inter vince ad Amsterdam, Atalanta travolta a Parigi 09:52 Verona: Filippo Turetta aggredito in carcere da un altro detenuto 09:31 Rimini, arrestati tre spacciatori albanesi: sequestrati 120 grammi di cocaina 09:02 Condannata docente riminese per assenteismo con falsi certificati medici: coinvolti anche due medici 07:36 L'Ue sanziona Israele: "L'orrore deve finire"
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Assegnazione Premio Rotary Studenti Eccellenti

18 set 2025
Assegnazione Premio Rotary Studenti Eccellenti

Il Premio Rotary agli eccellenti studenti liceali sammarinesi che hanno conseguito la maturità diplomandosi con il massimo dei voti nell’anno scolastico 2024/2025, è stato assegnato dal Rotary Club San Marino nel corso della conviviale del 15 settembre 2025, che ha visto ospiti l’On.le Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini, il Preside della Scuola Secondaria Superiore di San Marino Giacomo Esposito e le famiglie degli studenti maturati. In un’atmosfera carica di soddisfazioni per i ragazzi e di emozione per i familiari e i presenti Tutti, il relatore della serata e socio del Club Franco Capicchioni ha introdotto la consegna dei premi, da parte del Presidente del Club Carlo Romeo, con un intenso e affettuoso incoraggiamento a proseguire il percorso di vita intrapreso dai maturati praticando i valori del merito e del servizio nella professione e quali cittadini della Repubblica. Il Rotary Club San Marino rinnova i migliori auguri per un cammino di studi denso di soddisfazioni agli studenti premiati: Pietro Albertini (100 e Lode, Liceo Classico), Maria Lonfernini (100, Liceo Classico), Alessia Monaldini (100, Liceo Classico), Giulio Barbieri (100, Liceo Economico Aziendale), Nicolò Mularoni (100, Liceo Economico Aziendale), Davide Menghini (100 e Lode, Liceo Economico Aziendale), Michele Semprini (100 e Lode, Liceo Economico Aziendale), Giulia Bordoni (100, Liceo linguistico), Maria Caterina Ciuffetti (100 e Lode, Liceo Linguistico), Paolo Conforti (100, Liceo Scientifico), Andrea Della Bianca (100, Liceo Scientifico), Arianna Gatti (100 e Lode, Liceo Scientifico), Lorenzo Gattei (100 e Lode, Liceo Scientifico), Valentina Volpini (100 e Lode, Liceo Scientifico).

C.s. Rotary Club San Marino





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa