Assegnazione Premio Rotary Studenti Eccellenti

Il Premio Rotary agli eccellenti studenti liceali sammarinesi che hanno conseguito la maturità diplomandosi con il massimo dei voti nell’anno scolastico 2024/2025, è stato assegnato dal Rotary Club San Marino nel corso della conviviale del 15 settembre 2025, che ha visto ospiti l’On.le Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini, il Preside della Scuola Secondaria Superiore di San Marino Giacomo Esposito e le famiglie degli studenti maturati. In un’atmosfera carica di soddisfazioni per i ragazzi e di emozione per i familiari e i presenti Tutti, il relatore della serata e socio del Club Franco Capicchioni ha introdotto la consegna dei premi, da parte del Presidente del Club Carlo Romeo, con un intenso e affettuoso incoraggiamento a proseguire il percorso di vita intrapreso dai maturati praticando i valori del merito e del servizio nella professione e quali cittadini della Repubblica. Il Rotary Club San Marino rinnova i migliori auguri per un cammino di studi denso di soddisfazioni agli studenti premiati: Pietro Albertini (100 e Lode, Liceo Classico), Maria Lonfernini (100, Liceo Classico), Alessia Monaldini (100, Liceo Classico), Giulio Barbieri (100, Liceo Economico Aziendale), Nicolò Mularoni (100, Liceo Economico Aziendale), Davide Menghini (100 e Lode, Liceo Economico Aziendale), Michele Semprini (100 e Lode, Liceo Economico Aziendale), Giulia Bordoni (100, Liceo linguistico), Maria Caterina Ciuffetti (100 e Lode, Liceo Linguistico), Paolo Conforti (100, Liceo Scientifico), Andrea Della Bianca (100, Liceo Scientifico), Arianna Gatti (100 e Lode, Liceo Scientifico), Lorenzo Gattei (100 e Lode, Liceo Scientifico), Valentina Volpini (100 e Lode, Liceo Scientifico).

C.s. Rotary Club San Marino

