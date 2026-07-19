Assegni familiari integrativi: è possibile rivolgersi allo Sportello Consumatori CSdL per verificare il possesso dei requisiti

L’ISS ha reso noto che dal 1° luglio scorso e fino al prossimo 30 settembre è possibile presentare le domande per gli assegni familiari integrativi relativi al 2025. Ricordiamo che, con effetto dal 2024, le fasce di reddito per gli aventi diritto sono finalmente state aggiornate rispetto al lontano 2009, legge a cui in precedenza si faceva riferimento, consentendo a diverse famiglie che in passato ne erano escluse di poterne beneficiare, almeno in parte. Il valore degli assegni familiari per il 2025 era il seguente: € 83,50 per la prima persona a carico; € 108,50, € 135,50, € 160,50 ed € 192,50 per quelle successive. Dalla quinta persona a carico in poi l’importo rimane pari a € 192,50. L’importo degli assegni familiari integrativi viene erogato in misura percentuale in rapporto al totale degli assegni familiari percepiti nel 2025. Detta percentuale varia in funzione di specifiche condizioni familiari ed in base a tre differenti fasce di reddito: fino a € 8.100,00; da € 8.100,01 e fino a € 9.300,00; da € 9.300,01 e fino a € 10.600,00. Oltre tale ultimo reddito non si matura alcun diritto, tenendo conto che va inteso pro capite, ovvero moltiplicato per il numero dei componenti il nucleo familiare. In presenza di figli di età inferiore a 36 mesi, l’assegno familiare per il coniuge viene elevato fino ad un importo prestabilito, sempre in funzione delle fasce di reddito sopra indicate. Le modalità di presentazione della domanda ed i documenti necessari sono visionabili sul sito dell’ISS, compresi quelli necessari per ottenere l’abbattimento del reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi per il 2025. Chi volesse un parere preventivo rispetto al soddisfacimento o meno dei requisiti richiesti, può rivolgersi allo Sportello Consumatori CSdL per una consulenza gratuita, su appuntamento: tel. 0549 962060, info@csdl.sm.

c.s. Sportello Consumatori CSdL









