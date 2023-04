Assemblea Associati USC 2023: presenti anche i Segretari Ciavatta e Lonfernini

Si è svolta giovedì 27 aprile il consueto appuntamento annuale dell’assemblea degli Associati di Unione Sammarinese Commercio e Turismo, nella quale è stato approvato all’unanimità il bilancio dell’esercizio finanziario 2022. Si ringrazia gli Associati presenti per la fattiva partecipazione ed estendiamo i ringraziamenti ai professionisti, nostri collaboratori, per il supporto quotidiano a noi riservato. Su invito del Presidente Marina Urbinati e dei membri del Consiglio Direttivo hanno presenziato alla serata il Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini ed il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale Roberto Ciavatta con l’obiettivo di informare e fare chiarezza per gli operatori economici in riferimento alle due nuove norme emanate alla fine del 2022, rispettivamente “Riforma delle norme sull’occupazione” e “Riforma Previdenziale”. Il Segretario di Stato Roberto Ciavatta, per impegni istituzionali impellenti, ha dovuto lasciare in anticipo i lavori assembleari mentre il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini si è reso estremamente disponibile al confronto con gli operatori economici nel valutare le modifiche previste dalle nuove norme trasmettendo ai presenti le valutazioni fatte e le scelte politiche che hanno portato le Segreterie competenti a licenziare le sopracitate riforme. L’auspicio di USC è quello di poter continuare il confronto al fine di valutare i reali effetti che le riforme avranno sulle PMI.

