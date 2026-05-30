Assemblea degli azionisti Banca di San Marino: approvato all’unanimità il progetto di bilancio 2025

L’Assemblea dei Soci di Banca di San Marino ha approvato il Progetto di Bilancio 2025, che si chiude con un risultato positivo, seppure inferiore rispetto all’esercizio precedente, in un contesto caratterizzato da eventi straordinari che hanno inciso in modo significativo sull’operatività e sulla redditività dell’Istituto. Il Bilancio 2025 riflette una gestione improntata su equilibrio e prudenza, in linea con il percorso di rafforzamento patrimoniale e organizzativo avviato negli anni precedenti. La Banca ha confermato un approccio rigoroso nella valutazione dei rischi, destinando risorse significative ad accantonamenti prudenziali e al rafforzamento dei presidi di controllo, con l’obiettivo di tutelare la stabilità aziendale e favorire al meglio, per quanto di competenza, uno sviluppo sostenibile. Nel corso dell’esercizio si è registrato un consolidamento di risultati positivi ed una crescita delle masse costante e significativa almeno fino al mutato contesto che ha caratterizzato la fine dell’esercizio 2025, quando l’associazione del nome della Banca a vicende estranee alla sua operatività ha interrotto questa tendenza positiva. In tale contesto Banca di San Marino ha dimostrato una significativa capacità di tenuta. La solidità costruita nel tempo e l’impegno profuso dagli Organi Sociali, dalla Direzione Generale e da tutto il Personale, insieme alla fiducia confermata da tanti clienti, ha consentito di gestire l’impatto degli eventi straordinari, mantenendo l’equilibrio economico e patrimoniale e garantendo la continuità del percorso intrapreso. La Banca ha proseguito nel rafforzamento dei fondi rischi e delle coperture, nella gestione degli attivi e nel presidio dei costi operativi, confermando l’attenzione alla qualità dell’attivo e alla sostenibilità dei risultati. Il risultato dell’esercizio riflette un approccio orientato alla solidità nel lungo periodo, finalizzato a preservare il valore della Banca e la tutela di Soci, clienti e stakeholder.

L’Assemblea è stata anche chiamata a esprimersi sul rinnovo delle cariche sociali giunte a naturale scadenza. L’esito delle votazioni ha confermato - in un’ottica di continuità e fiducia - l’incarico agli organi uscenti e pertanto:

Consiglio di Amministrazione Raffaele Bruni – Presidente,

Jessica Gasperoni, Lucio Leopoldo Daniele, Giancarlo Righi, Leo Marino Stacchini

Collegio Sindacale:

Alessandro Geri - Presidente

Luca Marcucci, Andrea Righetti.

«Il 2025 è stato un anno difficile - sottolinea il Presidente rieletto Raffaele Bruni - in cui la Banca, intesa come gli uomini e le donne che quotidianamente ci si dedicano, ha dimostrato ancora una volta il proprio valore e il proprio potenziale, emersi nuovamente nel modo in cui ha saputo affrontare una situazione straordinariamente complessa. Ringrazio anche per la fiducia che mi è stata confermata dai Soci, nomina che mi riempie di orgoglio e di energia per continuare a costruire insieme ai colleghi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il futuro della nostra Banca di San Marino.»

Banca di San Marino conferma così il proprio ruolo di banca del territorio, vicina alle famiglie, alle imprese e ai professionisti sammarinesi, con l’obiettivo di riprendere il percorso di crescita e consolidamento, facendo leva sui valori che da sempre ne guidano l’azione: responsabilità, prudenza e attenzione al bene della comunità.

c.s. Banca di San Marino







