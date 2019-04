Assemblea dei Dipendenti di Banca CIS e Scudo Investimenti presso la CSU

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi - convocata dalla Federazione Servizi della CSU - un'assemblea con i dipendenti di Banca CIS e Scudo Investimenti SG. All’ordine del giorno il punto sulla situazione che riguarda le prospettive occupazionali e di rilancio e consolidamento della Banca; un indispensabile approfondimento è stato riservato alle problematiche conseguenti l’amministrazione straordinaria della Banca e l’imminente scadenza della sospensione dei pagamenti. I Segretari della FULCAS/CSU - Alfredo Zonzini e Gianluigi Giardinieri - hanno relazionato i dipendenti, unitamente alla Rappresentanza Sindacale Aziendale della Banca, rispetto agli incontri avvenuti nei giorni scorsi ed alle iniziative già previste per la settimana prossima. L’Assemblea ha fatto proprie, condividendole, le proposte emerse dai relatori riguardo alla necessità di incontrare tempestivamente tutte le forze politiche e le rappresentanze consiliari, sensibilizzando la politica rispetto a tutte le possibili soluzioni che consentano di rimettere “in bonis” l’istituto di credito, garantendo i livelli occupazionali, i risparmi depositati da parte della clientela ed i fondi allocati da parte degli investitori istituzionali. Questo percorso potrà concretizzarsi solamente con piena condivisione di tutto l’arco istituzionale, lasciando da parte - almeno in questa occasione - le conflittualità che hanno contraddistinto negli ultimi mesi il confronto politico e con le parti sociali. Importanti appuntamenti sono in programma per la settimana prossima: il 16 aprile è stato pianificato un incontro tra la FULCAS-CSU, la RSA e la Segreteria di Stato per le Finanze unitamente al Commissario Straordinario di Banca CIS; in tale incontro è auspicabile la presenza di esponenti della Banca Centrale. Ci aspettiamo da tale incontro informazioni utili e soluzioni concrete per favorire in tempi brevi la fine dell’amministrazione straordinaria e la revoca del blocco dei pagamenti. Nel pomeriggio dello stesso giorno, presso la CSU, la FULCAS, su mandato dell’Assemblea dei Dipendenti del Gruppo Banca CIS tenutasi oggi, ha convocato un incontro con tutte le forze politiche e rappresentanze consiliari, al quale parteciperà anche la RSA ed una delegazione dei lavoratori del Gruppo Banca CIS. Questo incontro ha grande importanza, considerando che il giorno successivo inizierà una sessione del Consiglio Grande e Generale nel corso della quale si potranno adottare interventi che abbiano rilevanza rispetto alla situazione di Banca CIS.

FULCAS - CSU