Assemblea dei soci dell’Associazione Amici di Padre Marcellino.

Nella serata di venerdì 23 settembre si è tenuta l’assemblea dei soci dell’Associazione Amici di Padre Marcellino, nella quale il Presidente John Bianchi e il Tesoriere Lara Casadei hanno relazionato sulle attività dell’associazione ed è stato approvato il bilancio 2021. L’assemblea dei soci è stata l’occasione per fare il punto sui progetti in corso ripercorrendo quanto fatto nel corso del 2021 e nei primi mesi del corrente anno. L’associazione si sta principalmente adoperando per portare a termine l’ultimo desiderio espresso da Padre Marcellino: la realizzazione del complesso scolastico “Les Buissonnets 2” a Lubumbashi nella Repubblica Democratica del Congo, in fase di ultimazione. Il Consiglio Direttivo ha inoltre illustrato i progetti e le iniziative da intraprendere nel 2023, anno in cui ricorre il decennale dell’associazione. Il Consiglio Direttivo ringrazia i soci per la loro presenza e comunica che domenica 23 ottobre, in occasione dell’anniversario della morte di Padre Marcellino, sarà celebrata una Messa alle ore 18 presso il Santuario di Valdragone, alla quale tutti sono invitati.

