Assemblea di verifica diocesana a Pennabilli

Ieri, sabato 8 giugno, nella Cattedrale di Pennabilli si è svolta la programmata Assemblea diocesana di verifica per l’anno pastorale 2018/2019 sul grande orizzonte progettuale dell’Evangelii Gaudium che ha coinvolto giovani e non di tutta la Diocesi. Ha scritto il Vescovo Mons. Turazzi che “momenti come questi ci fanno sentire Chiesa-unita e in cammino- a servizio della gente”. Le tematiche affrontate e discusse, molto concrete, (cfr. “Alle prime luci dell’alba“, Programma pastorale 2018/19, pag.6): 1. La realtà dei Consigli parrocchiali (sinodalità e discernimento) 2. La proposta di itinerari formativi (tentativi realizzati soprattutto per gli adulti) 3_.Parrocchiacome “grembo” (generatività della parrocchia) 4. La celebrazione della Pasqua e della Pasqua settimanale (i passi compiuti) 5. Esperienze in libertà sul cammino dell’anno Dopo il momento di accoglienza, alle si ore 17:30 gli intervenuti si sono divisi in aree, ed alcuni partecipanti hanno offerto aiuto a raccogliere riflessioni, spunti di verifica ed esperienze, esprimendo un “giudizio” sul_nostro_ essere e fare. Dopo un break per una cena frugale, alle ore 20:45, l’Assemblea si è prolungata nella preghiera con la grande invocazione allo Spirito Santo sulla nostra Chiesa e su ciascuno. Quest’anno le aree tematiche sono state più dettagliate e su ambiti particolari, non scelti arbitrariamente, ma segnalati a più riprese e in modo convergente da tanti soggetti pastorali. In concreto, ci si è interrogati sul come si sia provato a dare volto pasquale alle comunità. E altri interrogativi sono stati: sappiamo vivere la corresponsabilità e i luoghi della partecipazione? Come abbiamo saputo valorizzare gli itinerari formativi con gli adulti nell’ambito dell’ iniziazione cristiana? Conclude Mons. Turazzi “Una Chiesa in uscita è una Chiesa che non si accontenta e non si rassegna a rifare come ha sempre fatto, ma cerca vie nuove. Da noi la frontiera della missione attraversa la vita delle famiglie e i luoghi di lavoro. Con la gioia del Vangelo!”.

Ufficio Stampa e comunicazioni sociali Diocesi di San Marino-Montefeltro