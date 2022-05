Assemblea Generale associati Usc

Mercoledì 18 maggio presso il Grand Hotel San Marino si è tenuta l’Assemblea Generale degli Associati di Unione Sammarinese Commercio e Turismo (USC). Incontro annuale per l’approvazione del bilancio dell’esercizio finanziario 2021, durante il quale vista l’eterogenea presenza, si è colta l’occasione per affrontare con spirito costruttivo gli argomenti e le problematiche prodotti dalle attuali sfide del fare impresa nella Repubblica di San Marino. Inoltre, si è provveduto alla presentazione del nuovo sito internet dell’associazione www.usc.sm e del nuovo Portale USC https://portale.usc.sm/login con le relative aree riservate dedicate agli associati. I tempi della politica non coincidono sicuramente con le esigenze del mondo imprenditoriale in continua e veloce evoluzione, “ma vi posso assicurare che continueremo incessantemente a proporre e pretendere soluzioni” quanto affermato dal Presidente Marina Urbinati. Nell’occasione ha avuto modo di salutare e presentarsi agli associati, il nuovo e giovanissimo Vicepresidente di USC Tommy Fantini che insieme a tutti i membri del Consiglio Direttivo ribadisce la massima disponibilità dell’associazione ad ascoltare le istanze degli associati. Gli imprenditori presenti hanno dimostrato di apprezzare la coerenza ed il buon senso con cui sta operando l’associazione, che sono poi le stesse cose incessantemente richieste all'esecutivo e a tutte le Istituzioni, così come hanno apprezzato che USC non abbia nessuna remora nello “scrivere” ed inviare osservazioni esprimendo anche disappunto alla Reggenza, all'esecutivo, ai capi gruppo di maggioranza e a tutti i membri del Consiglio Grande e Generale. Unione Sammarinese Commercio e turismo ringrazia tutti gli operatori economici associati per la fiducia dimostrata fino ad ora.

