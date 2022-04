Assemblea Generale CRI. Timbal (RSI) eletto nuovo Presidente, Di Meo (San Marino RTV) nel Comitato Direttivo

Si è tenuta ieri, 29 aprile, l’Assemblea Generale della Comunità Radiotelevisiva Italofona ospitata dalla RAI presso la prestigiosa Sala Arazzi. Durante l’incontro l’Assemblea ha ratificato le nomine di Ludovico Di Meo (direttore generale di San Marino RTV) e di Mario Timbal (direttore di RSI). Il Comitato Direttivo, riunitosi al termine dell’Assemblea Generale, ha eletto quest’ultimo nuovo Presidente della Comunità. I lavori assembleari sono stati aperti dalla Presidente RAI Marinella Soldi che nel suo intervento di saluto ha ricordato che “ad unirci c’è, come sempre, la lingua comune e, oggi, anche la consapevolezza delle sfide che il mondo digitale ci obbliga ad accettare”, evidenziando che “oltre 5 miliardi di persone nel mondo navigano quotidianamente su internet – il 60% della popolazione mondiale – e più di 4 miliardi, il 53% – utilizzano piattaforme social. L’italiano è tredicesimo tra le lingue più usate online. Questo è il contesto nel quale ci troviamo a operare e che vede emergere sempre nuove forme di comunicazione che non sono né TV né Radio”. Ha portato un saluto anche Maurizio Canetta, dimessosi dalla presidenza il 30 marzo scorso, che nel suo intervento ha ricordato l’esperienza nella Comunità sottolineandone i due elementi cardine: umanità e professionalità, caratteristiche che non sono venute meno neanche nei momenti di maggiore difficoltà.

c.s. Comunità Radiotelevisiva Italofona