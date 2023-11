Assemblea generale degli iscritti alla Croce Rossa Sammarinese

Assemblea generale degli iscritti alla Croce Rossa Sammarinese.

Sabato 2 dicembre alle ore 10 è stata convocata l’assemblea generale degli iscritti alla Croce Rossa Sammarinese, presso la sala Joe Cassar (ex International) a Borgo Maggiore. All’ordine del giorno vi è anche il rinnovo delle cariche sociali per formare il nuovo Consiglio Direttivo. Si informa la cittadinanza che, anche a seguito delle difficoltà legate alla pandemia di Covid, che hanno reso difficoltosi i contatti con i soci, sarà possibile iscriversi o rinnovare l’associazione al sodalizio anche all’inizio dell’assemblea e quindi presentare la propria candidatura per le elezioni. L’apporto di forze nuove, per tutte le cariche sociali, è un evento auspicabile per coloro che intendono proporre il proprio contributo di idee, progetti e iniziative per la crescita del sodalizio. Dopo la chiusura della raccolta fondi per gli aiuti ai terremotati di Turchia e Siria, i 56.000 euro donati dai sammarinesi, vista l’impossibilità di concretizzare l’operazione umanitaria in loco, sono stati inviati alla Federazione Internazionale di Croce Rossa a Ginevra che li utilizzerà (26.000 euro alla mezzaluna rossa turca e 26.000 alla mezzaluna siriana) per aiutare le popolazioni terremotate con un controllo diretto. E’ in corso anche l’utilizzo dei 66.000 euro donati dai sammarinesi per gli alluvionati della Romagna. Parte di quelle somme sono state utilizzate per aiutare le Croci Rosse consorelle della Romagna gravemente danneggiate. In particolare per la C.R. di Cesena è stato acquistato un carrello per le emergenze ed un muletto per la C.R. di Ravenna ed anche un gruppo elettrogeno per la Protezione Civile di Dovadola, tutti presidi che saranno utilizzati per le loro comunità Sono state poi aiutate due famiglie di Forlì, segnalate dalla locale Protezione Civile, che avevano avuta la casa devastata. A S. Agata sul Santerno abbiamo inoltre contribuito a ristrutturare un Centro Sociale di Ritrovo per anziani. La collaborazione con Carità Senza Confini, che ha contatti affidabili con l’Ucraina, prosegue in maniera costruttiva. E’ in corso presso il Centro Farmaceutico la fornitura di materiale da medicazione e farmaci, per gli 11.000 euro rimasti, aiuti che saranno poi inviati in quella martoriata terra. Si sta inoltre valutando la possibilità di inviare una ambulanza, ancora operativa, ma non utilizzabile a San Marino per obsolescenza. Un contributo, per l’ospedale che l’associazione sta costruendo in Congo, è stato approvato dal Consiglio Direttivo CRS. Infine il 10 novembre abbiamo avuto il piacere di ricevere la visita del Presidente della Croce Rossa italiana Rosario Valastro, con il quale sono stati rinnovati i rapporti di collaborazione ed amicizia.

