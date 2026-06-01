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Assemblea generale dei soci SUMS 30/05/2026

1 giu 2026
Assemblea generale dei soci SUMS 30/05/2026

Si è tenuta oggi, sabato 30 maggio 2026, l’Assemblea Generale dei Soci della Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino presso la Sala Montelupo di Domagnano.
L’edizione 2026 dell’Assemblea ha assunto un significato particolarmente importante, inserendosi nell’anno delle celebrazioni per il 150° anniversario della fondazione della SUMS, una ricorrenza che testimonia la lunga storia del sodalizio e il costante impegno profuso a favore dei soci e della comunità sammarinese.
Nel suo intervento introduttivo il Presidente Marino Donato Rossi ha voluto richiamare le parole pronunciate dal padre, Giuseppe Rossi, in occasione delle celebrazioni per il 125° anniversario della Società. Un momento particolarmente sentito, che ha idealmente unito diverse generazioni di soci nel segno della continuità, della memoria e dei valori che da un secolo e mezzo contraddistinguono la SUMS.
Particolarmente significativa è stata la consegna delle medaglie d’argento ai soci iscritti SUMS da almeno 60 anni. I riconoscimenti sono stati consegnati dal Presidente Marino Donato Rossi, quale segno di gratitudine e riconoscenza verso coloro che, con la loro lunga appartenenza al sodalizio, hanno contribuito a tramandarne i valori mutualistici e a rafforzarne il ruolo all’interno della comunità.
Nel corso dell’Assemblea sono stati affrontati i temi previsti dall’ordine del giorno. È stata presentata la relazione del Coordinatore del Fondo di Solidarietà, Settimio Bonelli, che ha illustrato l’attività svolta dal Fondo nel corso dell’ultimo anno e i contributi erogati a sostegno dei più bisognosi.
Nel corso della seduta si è proceduto inoltre al rinnovo e all’elezione di alcune cariche sociali. Sono stati eletti quali membri del Consiglio Direttivo Luciano Scarponi, Andrea Albertini e Paolo Muccioli. Per il Collegio dei Probiviri sono stati eletti Lucio Daniele, Settimio Bonelli e Gino Mina. L’Assemblea ha inoltre eletto Rossana Michelotti e Fabio Andreini quali membri del Collegio dei Sindaci Revisori. Al termine della seduta è stato approvato il Bilancio d’esercizio 2025.
L’Assemblea Generale 2026 si è confermata un appuntamento fondamentale per la vita della Società Unione Mutuo Soccorso, occasione di partecipazione, condivisione e rinnovamento nel segno della continuità, nel prestigioso traguardo dei 150 anni dalla fondazione.

Comunicato stampa
SUMS





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