Assemblea Generale UNWTO: piena sinergia tra Italia e San Marino a livello di politiche turistiche per il futuro Il Segretario di Stato Federico Pedini Amati e il Ministro della Repubblica italiana Massimo Garavaglia si congratulano per la riconferma del Segretario Generale Zurab Pololikashvili, che guiderà l’Organizzazione Mondiale del Turismo fino al 2025.

Un’ ampia e strategica condivisione, per affrontare con più forza il delicato momento di ripresa post Covid-19 e delineare insieme le politiche turistiche del futuro. La 24° Assemblea Generale dell’Organizzazione Mondiale per il Turismo – UNWTO conferma e rinnova il massimo grado di cooperazione tra il Ministero del Turismo italiano, rappresentato nella sua più alta carica da Massimo Garavaglia, e il Segretario di Stato per le politiche turistiche della Repubblica di San Marino, Federico Pedini Amati. Le due delegazioni presenti a Madrid hanno infatti condotto i numerosi tavoli di lavoro e punti all’ordine del giorno dell’Assemblea in massima condivisione. Prima tra tutte, la scelta di rinnovare la fiducia nell’operato del Segretario Generale Zurab Pololikashvili, che guiderà l’Organizzazione Mondiale del Turismo fino al 2025. Ma non solo. “Una rielezione che ci soddisfa – ha commentato il Ministro Garavaglia – in quanto dona continuità e stabilità a un settore che ha bisogno di rilanciarsi, soprattutto dopo i duri anni di pandemia. Potremo così portare avanti progetti territoriali ai quali stiamo lavorando in maniera congiunta, tramite una triangolazione che coinvolge UNWTO, Italia e San Marino”. “L’esempio più concreto è il Tavolo Turistico Territoriale – fa eco Pedini Amati – che ha ricevuto l’ampio sostegno dell’Organizzazione Mondiale per il Turismo e più di un apprezzamento anche ai tavoli negoziali europei. Non ci fermeremo qui, ampliando questa collaborazione anche a settori strategici come il cineturismo”.

