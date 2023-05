Assemblea Genga: anche per il 2022, bilancio positivo oltre 500 chilometri percorsi a piedi

L’assemblea dei soci per la votazione del bilancio, ha avuto quest’anno una valenza in più perché la Genga celebra il ventennale della fondazione. Un’occasione dunque non solo per valutare cifre e numeri, ma anche per mettere a fuoco ricordi ed emozioni che nascono dalle piccole cose: la frescura di una sorgente dopo la faticaccia della salita, i colori strepitosi di un’orchidea selvatica, il giallo abbagliante di un prato di ranuncoli, la musica di un ruscello che attraversa una radura nel bosco. Silenzi che riempiono l’anima e che non si possono più ascoltare nella vita di tutti i giorni, profumi di un territorio che si possono apprezzare solo quando si va a piedi. È dall’amore per il Paese e dal desiderio di tutelarne quanto più possibile la sua bellezza naturale, che venti anni fa è nata la Genga, che oggi conta oltre 900 soci e circa 2000 follower sulle sue pagine social. Bilancio positivo anche per il 2022, ovvero un periodo ancora molto condizionato dalla pandemia e quindi con attività che hanno risentito delle limitazioni. Tuttavia, la partecipazione è sempre stata costante: 1116 persone, come risulta dal libro delle firme, hanno preso parte alle 36 iniziative messe in programma e che alla fine hanno totalizzato oltre 500 chilometri di strade e sentieri percorsi a piedi. Non è stato possibile organizzare le uscite esterne con gite di gruppo, né la classica “Camminata della Memoria” o quella sotto le stelle. Tuttavia, si è riusciti a programmare alcuni momenti importanti di convivialità, come la cena estiva nella Casa IPA di Montecerreto e la polentata autunnale, sempre per soci ed amici. E poi, l’accompagnamento di alcune classi di alunni e studenti desiderosi di conoscere il territorio; la “Giornata del cuore” con l’Associazione cuore-vita, la presentazione alla Reggenza del libro di Giovanni Giardi “Magia del camminare” edito dalla Genga e offerto in dono a tutti i tesserati. Come dire: un passo dietro l’altro, è sempre possibile raggiungere traguardi importanti.

c.s. La Genga

