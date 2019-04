Assemblea Parlamentare: D'Ambrosio, Gatti e Nicolini alla volta di Strasburgo

La delegazione consiliare sammarinese presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa composta dai Consiglieri Vanessa D'Ambrosio, Marco Gatti, Roger Zavoli e Marco Nicolini prenderà parte ai lavori della II parte della sessione 2019 dell'Assemblea Parlamentare in programma a Strasburgo dall'8 al 12 aprile p.v. La prima giornata si aprirà con la votazione per l’approvazione della procedura d’Urgenza in merito alla crisi finanziaria delle strutture dello stesso Consiglio d’Europa per poi proseguire con i consueti riferimenti tra cui una relazione dello stato dei lavori del Bureau dell’Assemblea, della Commissione Permanente, degli esiti sull’osservazione dell’elezione parlamentare in Moldavia, del Comitato dei Ministri ed infine sulla relazione annuale per l’anno 2018 dei commissari del Consiglio d’Europa per i Diritti Umani. All’ordine del giorno molti argomenti sul tema dello Sviluppo Sostenibile, con particolare riferimento agli SDGs (Sustainable Development Goals) e sul rispetto dei diritti umani all’interno degli stessi parlamenti nazionali, sostenuta anche dalla campagna social lanciata nel corso della scorsa sessione #notinmyparliament. In questa prima sessione sarà altresì dato largo spazio alle responsabilità dei leader politici nella combattere discorsi d’odio e d’intolleranza, dell’emergenza migranti nella zona delle isole greche, fecondazione assistita e social media. Interverranno in plenaria il Primo Ministro Georgiano, Mamuka Bakhtadze, e il Primo Ministro Armeno Nikol Pashinyan.



Comunicato stampa

DELEGAZIONE CONSILIARE PRESSO L’ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D’EUROPA