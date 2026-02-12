Assemblea per la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, il messaggio dei Capitani Reggenti

Altezza Reale Principessa Nisreen El-Hashemite, Eccellenze, Signore e Signori, è per noi un onore intervenire in questa 11a Assemblea dedicata alle Donne e alle Ragazze nella Scienza. Mentre celebriamo i loro risultati, l’uguaglianza resta ancora lontana. Secondo l’UNESCO, le donne rappresentano meno di un terzo dei ricercatori e sono sottorappresentate nei settori scientifici emergenti e nelle posizioni di leadership. Questo divario non è solo ingiusto; indebolisce anche la qualità dell’innovazione e la nostra capacità di affrontare le sfide globali. Il progresso scientifico deve andare di pari passo con l’inclusione. La piena partecipazione delle donne nella scienza e nei processi decisionali rafforza responsabilità e sostenibilità. Allo stesso tempo, la crescente diffusione della violenza facilitata dalle tecnologie contro donne e ragazze dimostra che lo sviluppo tecnologico rapido, inclusa l’intelligenza artificiale, deve essere guidato da etica, responsabilità e da un approccio sensibile alla dimensione di genere. A San Marino, le donne contribuiscono attivamente alla ricerca e all’innovazione e aiutano a trasformare il sapere scientifico in politiche e soluzioni concrete per le comunità. Il loro lavoro dimostra che l’inclusione è un potente motore di innovazione, anche nei piccoli Stati.

Tuttavia, molte donne e ragazze continuano a vivere in contesti di conflitto o condizioni oppressive, con un accesso fortemente limitato all’istruzione e alla scienza. La loro piena partecipazione è essenziale per costruire società giuste e pacifiche. Nonostante i progressi degli ultimi decenni, molto resta ancora da fare. Raggiungere l’Agenda 2030 richiede la piena ed eguale partecipazione delle donne e dei giovani nella ricerca scientifica e nei processi decisionali. La Repubblica di San Marino resta fermamente impegnata ad accelerare l’uguaglianza di genere e a rafforzare l’empowerment di tutte le donne, assicurando che sostenibilità e innovazione siano realmente condivise. Principi globali come Bringing Everyone Forward ci ricordano che il progresso è possibile solo attraverso collaborazione e inclusione. In questo spirito, San Marino ha sostenuto l’adozione del Pact for the Future e aderito all’Iniziativa UN80, riaffermando la necessità di guidare la trasformazione digitale e scientifica con etica, responsabilità e attenzione all’impatto sociale. Riconoscere il talento delle donne nella scienza non è sufficiente. È necessario rimuovere le barriere strutturali e creare contesti in cui ogni ragazza e ogni donna possa contribuire pienamente al nostro progresso collettivo. Solo così potremo costruire società più innovative, inclusive e resilienti. Vi ringraziamo.

C.s. - Ufficio Segreteria Istituzionale







