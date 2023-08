Assemblea Psd: Md entra a tutti gli effetti, l'aggregazione prosegue a marce spedite

Nella giornata di ieri 31 luglio si è tenuta l’Assemblea Congressuale del Partito dei Socialisti e Democratici. Con questo atto Movimento Democratico è entrato ufficialmente a fare parte del PSD e conseguentemente sono stati aggiornati i partecipanti del Consiglio di Direzione e della Segreteria del partito. Al di là delle formalità l’evento si è rivelato un successo per la campagna di adesione ed in particolare per il numero dei nuovi tesserati e per il ritorno di tanti compagni che da tempo non erano impegnati in politica. Gli interventi che si sono succeduti hanno confermato la validità degli elementi fondativi ed identitari che accompagnano da circa 20 anni il PSD, rendendola la seconda forza politica più longeva rappresentata in Consiglio Grande e Generale. La presenza e gli interventi di diversi giovani o compagni alla prima esperienza politica, rappresentano altresì la conferma che i partiti tradizionali sono in grado, oggi più di qualche anno fa, di richiamare interesse e partecipazione. Si è altresì deciso di organizzare una conferenza programmatica che definisca gli indirizzi politici ed i contenuti utili alle scelte rispetto agli alleati ed al programma elettorale. Infine, con grande emozione e convinzione, l’Assemblea ha accettato la proposta della Presidenza di creare la carica di Presidente Onorario e di nominare per tale ruolo la compagna Maria Lea Pedini, figura storica della sinistra sammarinese, prima Reggente donna della nostra storia nonché da sempre aderente al PSD: a Maria Lea un ringraziamento per l’accettazione della carica e un grande in bocca al lupo per l’incarico.

c.s. Partito dei Socialisti e Democratici