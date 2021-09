Assemblea salariati Usl: priorità rinnovare il contratto

Ieri si è svolta l’assemblea dei salariati dell’AASLP presso la sala Joe Cassar indetta dall’USL per illustrare il nuovo modello organizzativo AASLP previsto dal Decreto Delegato n°11/2021. L’Unione Sammarinese dei Lavoratori ha illustrato alla platea, in un’atmosfera vivace e partecipata, le nuove linee guida previste dal Decreto per i reparti amministrativi ed operativi; nello specifico, per quanto riguarda le squadre sono previsti accorpamenti fra i reparti operativi in un’ottica di efficienza e risparmio. Condivisibili sono le direttive finalizzate all’eliminazione degli sprechi ed all’aumento dell’operatività, tuttavia il progressivo decremento delle risorse umane, vuoi per pensionamenti vuoi per aspettative intervenute nel corso degli anni, limita tuttora il lavoro delle squadre, per cui si rende necessario l’innesto di nuove risorse per garantire quella continuità e qualità che ha sempre contraddistinto il lavoro dei salariati. Dalla platea è però emersa una notevole sensibilità in merito alle condizioni economiche e normative applicate al comparto dei salariati, in quanto il contratto di riferimento e le relative tabelle retributive è fermo da dicembre 2012, rilevando quanto il costo della vita sia notevolmente aumentato nell’ultimo decennio; particolarmente sentita, quindi, dai presenti la necessità di aggiornare il contratto dei salariati AASLP. Pur apprezzando, pertanto, il lavoro messo in campo in questi mesi dalla Segreteria competente, e consapevoli dei necessari tempi di condivisione, il mandato ricevuto dai lavoratori è principalmente concentrato sull’ aggiornamento del contratto non escludendo iniziative future per sensibilizzare e stimolare il confronto.

