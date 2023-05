Assessore alla Polizia Locale Juri Magrini: si prospettano mesi intensi per servizi e mezzi

“In queste settimane il Comando di Polizia Locale di Rimini sta definendo i servizi e mezzi per poter gestire al meglio l’impegnativa attività che attende il Corpo nella stagione estiva che ormai è alle porte. Si prospettano infatti mesi molto intensi, nei quali agli abituali servizi di presidio e controllo nelle aree ad alta frequentazione turistica andranno ad aggiungersi una serie di attività, in coordinamento con le forze dell’ordine, sia legate ai grandi eventi in previsti in città, sia orientate a potenziare la presenza del personale sul territorio. La programmazione delle attività nella stagione estiva infatti sarà orientata sulla base delle priorità stabilite dall’Amministrazione, a partire dal presidio della viabilità ed in particolare dei cantieri che interessano la Statale 16, intervento di primaria importanza e decisivo per contribuire al miglioramento della circolazione e del traffico in città. Il secondo focus riguarderà come detto i grandi eventi: a partire dalla fine di maggio Rimini sarà sede di appuntamenti di altissimo richiamo, in primis l’eccezionale ponte del 2 giugno con la concomitanza di Rimini Wellness e la data zero del tour di Vasco Rossi. Occasioni importanti che richiederanno anche un notevole impegno dal punto di vista logistico, agendo anche sulla scorta dell’esperienza maturata negli anni per la gestione di eventi contraddistinti da grandi numeri. Terza priorità riguarderà il supporto della nostra polizia locale alle attività di ordine pubblico e sicurezza condotta dalle forze dell’ordine, mirata soprattutto su alcuni aspetti che già negli anni passati ha visto il personale di Pl ottenere buoni risultati, come il contrasto al fenomeno dei pallinari, il contrasto alla vendita di alcol, il presidio dei punti più sensibili, come i parchi, la stazione ferroviaria, le colonie e i luoghi ad alta frequentazione turistica. Quarto cardine della programmazione dell’attività della stagione estiva sarà il presidio diffuso nei quartieri della città. A tale scopo da qualche giorno è in dotazione al Corpo un nuovo mezzo che sarà dedicato proprio ai controlli in itinere del territorio, in linea con uno degli obiettivi di mandato dell’Amministrazione di portare i servizi in maniera capillare nelle diverse aree della città. Questo nuovo mezzo va ad aggiungersi alla flotta in dotazione al corpo che comprende anche e-bike adatte a tutti i tipi di percorso e particolarmente funzionali per muoversi negli spazi della marina e del Parco del mare e gli ormai collaudati quad per il controllo della spiaggia. Sarà quindi un impegno come di consueto a 360 gradi, con l’obiettivo di contribuire ad un’estate in tranquillità e in sicurezza per cittadini e visitatori”.

cs L’ufficio stampa Comune di Rimini