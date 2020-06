Assestamento di bilancio, Rete per un provvedimento sostenibile e di rilancio del Paese

In un periodo straordinario come questo, sono necessari interventi fuori dall’ordinario. L'emergenza COVID-19 ha aggravato una situazione già difficile che la nuova Maggioranza, di cui RETE fa parte, ha dovuto affrontare per porvi rimedio. Oggi è compito di questo Governo mettere in sicurezza il paese, ricercando in modo non più derogabile le risorse finanziarie necessarie per gestire un debito gravoso, frutto di una eredità pesante e di una gestione fallimentare dei fondi pubblici. È indispensabile una svolta per non aggravare ancor di più i problemi esistenti e per mettere in campo una serie di provvedimenti per consentire la sostenibilità del debito. Si deve intervenire al più presto per eliminare quei provvedimenti che negli anni, attraverso trattamenti di favore, hanno creato disparità tra le imprese, favorito interessi particolari, frenato contestualmente l’ingresso di nuovi investitori in Repubblica e aumentato gli oneri a carico del bilancio dello Stato. Servono regole chiare e uguali per tutti al fine di limitare la discrezionalità del Congresso di Stato, questo è ciò a cui dovrebbe mirare un paese normale che vuole attirare nuovi investitori. RETE valuterà molto attentamente le modifiche all’assestamento di bilancio, fiducioso che questa maggioranza e questo Governo possano esprimere un provvedimento sostenibile e di rilancio del Paese.

c.s. Movimento RETE