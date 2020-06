Assibroker mette a disposizione dei voucher per le famiglie sammarinesi in difficoltà per consentire ai loro figli di poter partecipare al “Summer Camp”

Assibroker srl mette a disposizione dei voucher per le famiglie sammarinesi in difficoltà per consentire ai loro figli di poter partecipare al “Summer Camp” , centri estivi per bambini organizzati dalla Federazione Sammarinese Tennis della Repubblica di San Marino, che si svolgeranno dal 15/06/2020 al 11/09/2020 presso il Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo in Città ( RSM). I voucher potranno essere richiesti direttamente alla Federazione o rivolgendosi alle associazioni di volontariato Assibroker srl , società di brokeraggio assicurativo in Repubblica di San Marino , a fronte dell’aggravarsi della situazione economica a causa del Covid-19 sul tessuto sociale sammarinese, in accordo con la Segreteria di Stato per La Giustizia e la Famiglia e la Federazione Sammarinese Tennis, ha voluto mettere a disposizione delle famiglie che si trovino in stato di necessità dei voucher per l’iscrizione gratuita dei bambini ai Summer Camp della FST, sostenendone i costi. I voucher, del valore di 60 euro ciascuno, sono stati consegnati dall’amministratore unico di Assibroker srl, Marco Mazza, al presidente della Federtennis Christian Forcellini (foto). Le famiglie che intendono iscrivere, o che hanno già iscritto, i propri figli ai centri estivi della FST e che si trovino in una situazione di bisogno, potranno farne richiesta direttamente alla Federazione, telefonando al numero 0549 990578, o rivolgendosi alle associazioni di volontariato. La Federazione si attiverà presso gli uffici competenti per verificare l’esistenza dei requisiti per l’ottenimento del voucher. I Summer Camp della FST, in programma dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00, nel parco del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo, sono già attivi e termineranno la settimana precedente all’inizio delle scuole.

Comunicato stampa

Assibroker srl