Assistenza alla Persona: in arrivo una nuova legge per migliorare la fruibilità del servizio e tutelare le persone più fragili.

La Segreteria di Stato per la Sanità, fin dal suo insediamento, ha sempre posto massima attenzione al tema dell’Assistenza Domiciliare e in generale alle tematiche riguardanti l’assistenza privata continua. A seguito di alcune comunicazioni pervenute nei giorni scorsi, si informa la cittadinanza che è stato elaborato un Progetto di Legge, tutt’ora in fase di approvazione, che andrà a ridefinire alcuni aspetti dell’assistenza domiciliare, nell’ottica di garantire una sempre migliore fruibilità del servizio e al tempo stesso tutelare le persone più fragili, i lavoratori coinvolti e gli uffici preposti. Con il Progetto di Legge in particolare si implementerà lo strumento della Lista di Disponibilità, la quale sarà facilmente accessibile e consultabile ai familiari di persone non autosufficienti tramite pubblicazione sul portale della Pubblica Amministrazione e sul sito dell’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino. Ogni aspirante lavoratore per l’Assistenza Privata Integrativa Non Sanitaria (APINS) potrà richiedere di essere inserito in tale lista e i lavoratori precedentemente iscritti verranno annotati d’ufficio in seguito alla perdita del posto di lavoro. La Segreteria di Stato ricorda agli utenti che, ad oggi, il Servizio Territoriale Domiciliare dell’Istituto Sicurezza Sociale continua ad operare sul territorio ed è l’ufficio preposto a fornire tutte le prestazioni socio-sanitarie necessarie, compreso il percorso di formazione delle assistenti private, come previsto dal Decreto Delegato n. 21/2016 “Interventi in favore di anziani e persone con disabilità non autosufficienti che si avvalgono dell’assistenza continua”. Si coglie l’occasione per ricordare che la nuova sede del Servizio Territoriale Domiciliare è in Via Lattanzio Valli, 7, Dogana. Per informazioni, si possono contattare gli uffici telefonando al numero 0549/994380, oppure recarsi in sede dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30 e il lunedì e mercoledì anche dalle 14.00 alle 17.30.

c.s. Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale

