Assitej Small Countries Network: la Repubblica di San Marino protagonista nella rete europea del teatro per le nuove generazioni

Assitej Small Countries Network: la Repubblica di San Marino protagonista nella rete europea del teatro per le nuove generazioni.

Presentato questa mattina, 24 giugno 2026, il progetto “Assitej Small Countries Network”, iniziativa internazionale sostenuta dalla Segreteria di Stato per la Cultura, con il supporto della Segreteria di Stato per il Turismo e della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.



Il progetto rappresenta un importante tassello del percorso di internazionalizzazione avviato da Bradipoteatar, Scuola di Teatro e Danza, affiliato ad ASSITEJ International dal 2020 come rappresentante della Repubblica di San Marino. ASSITEJ è l’Associazione Internazionale del Teatro e delle Arti Performative per l’Infanzia e la Gioventù, attiva in oltre 86 Paesi del mondo e punto di riferimento globale per il settore del Theatre for Young Audiences (TYA).



Lo Small Countries Network, promosso proprio da Bradipoteatar insieme agli altri piccoli Stati europei aderenti ad ASSITEJ, nasce con l’obiettivo di creare occasioni di confronto, formazione e collaborazione artistica tra realtà che condividono caratteristiche territoriali e culturali simili.



Dal 2023 a oggi il Network ha sviluppato un articolato percorso internazionale che ha coinvolto artisti, operatori culturali e rappresentanti istituzionali di San Marino, impegnati in incontri e programmi di scambio che si sono svolti in Liechtenstein, Cipro, Lussemburgo e Islanda, favorendo la crescita professionale di numerosi giovani talenti sammarinesi formatisi all’interno della Scuola sammarinese Bradipoteatar.



Tra i protagonisti delle diverse esperienze figurano Aleksandra Di Capua, rappresentante ASSITEJ per San Marino, insieme ai giovani artisti Enea Salicioni, Anna Suzzi Valli, Lena Tamagnini, Greti Piattelli e Cristiano Pezzi, che hanno partecipato a workshop, laboratori creativi e momenti di confronto internazionale dedicati al teatro, alla drammaturgia, alla danza e al teatro di figura.



Parallelamente all’attività artistica, il progetto ha favorito significativi momenti di dialogo istituzionale con Ministri della Cultura e rappresentanti dei principali enti culturali dei Paesi coinvolti, contribuendo a rafforzare la presenza e la visibilità della Repubblica di San Marino all’interno delle reti culturali europee e internazionali.



Particolarmente importante è stata la presentazione del progetto durante il Congresso Mondiale ASSITEJ del 2024 a Cuba e nel corso degli appuntamenti internazionali del 2025, che hanno riscosso crescente interesse da parte della comunità teatrale mondiale per l’esperienza di cooperazione sviluppata dai piccoli Stati europei.



La preziosa esperienza maturata all’estero viene inoltre restituita al territorio attraverso attività formative, workshop e percorsi rivolti a giovani e operatori culturali sammarinesi, in linea con la missione di Bradipoteatar di trasformare le opportunità internazionali in strumenti di crescita per l’intera comunità.



Guardando al futuro, il 2027 rappresenterà un anno particolarmente importante: in occasione del Congresso Mondiale ASSITEJ in Corea del Sud, il Network presenterà il lavoro sviluppato dai sei Paesi partecipanti e, successivamente, sarà proprio San Marino ad ospitare l’incontro internazionale dello Small Countries Network, confermando il ruolo sempre più centrale della Repubblica all’interno di questa rete europea.



Dichiarazioni istituzionali



Teodoro Lonfernini - Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura



“Il progetto ‘Assitej Small Countries Network’ rappresenta un’importante opportunità per rafforzare la presenza culturale di San Marino nel contesto internazionale e, al tempo stesso, per portare nel nostro Paese nuove esperienze, competenze e visioni. Il teatro svolge una funzione fondamentale non solo sul piano artistico, ma anche su quello educativo e sociale, contribuendo alla crescita delle giovani generazioni e alla costruzione di una comunità più consapevole e partecipativa. Per questo desidero ringraziare l’Associazione Bradipoteatar per il costante lavoro di rete che sta portando avanti, promuovendo il nome della Repubblica oltre i confini nazionali e creando preziose occasioni di confronto e sviluppo culturale”.

C.s. Segreteria di Stato per l'Istruzione

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