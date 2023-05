Assm: "Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla: solidarietà divertimento e progetti per la salute"

Sala Montelupo di Domagnano

Martedì 30 maggio ore 21

“DUE PERSONCINE AMMODO”

Spettacolo comico con GIANNI BARDI E MARCO TAMAGNINI

Nell’occasione avverrà la consegna ufficiale del contributo che Luca Gualandra ha destinato ad ASSM. Luca Gualandra gestisce con passione amatoriale il gruppo Facebook “Amanti del meteo San Marino e dintorni... ma non solo” e ha organizzato il 29 aprile scorso un seminario dal titolo “IL CLIMA CAMBIA... E NOI?” La donazione è il risultato della vendita del suo libro “ACSÉ PRI RIDA – La mia vita fa ridere”: racconti ironici e divertenti, con batute in dialetto e stile leggero. Il successo è stato grandioso, circa settecento copie vendute e un contributo per l’ASSM di 7.035€. Il contributo servirà per TELESM, un progetto di telemedicina dedicato ai pazienti con patologie come la sclerosi multipla. Il nuovo servizio permetterà l’assistenza e la continuità delle cure tramite un collegamento a domicilio e prevede l’acquisto di PC e tablet destinati al reparto di Neurologia e ai pazienti con difficoltà motorie. Oltre a Luca Gualandra l’Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla ringrazia per il patrocinio le Segreterie di Stato: Finanze e Bilancio, Istruzione e Cultura, Sanità, Lavoro e Turismo. Un grazie particolare alla Giunta di Castello di Borgo Maggiore per il patrocinio e la collaborazione.

Ingresso spettacolo 15€ INFO: 0549 907100 – 335 5602646

C.s. Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla