Associati UNAS a confronto con il Segretario Beccari sull’Europa

Nuovo appuntamente di confronto sui macro temi che ci appartengono in qualità di imprenditori e cittadini, anche nella sera, UNAS ha organizzato una serata conviviale di confronto con le Istituzioni. A cena con … è una iniziativa di approfondimento dedicata agli associati dove ieri sera ci si è potuti confrontare sul tema “SAN MARINO ed EUROPA, ovvero Davide contro Golia … la sovranità può conciliare con la cooperazione?”. Ospite e relatore della serata il Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari che alla presenza di una sala piena nella veranda del Ristorante Cesare, ha illustrato a circa 50 presenti, le azioni ed i percorsi di San Marino nelle relazioni presenti e future con la comunità europea. Non sono mancate precise domande e riflessioni da parte degli interessati intervenuti particolarmente attenti alle problematiche che potranno appartenerci sia sotto il profilo imprenditoriale sia come cittadinanza. Visto l’esito molto positivo del format di confronto, è già in fase di programmazione il secondo ciclo di incontri su altri temi di spessore.

c.s. Unas