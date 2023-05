Associati UNAS a confronto con il Segretario Righi su economia ed impresa

Associati UNAS a confronto con il Segretario Righi su economia ed impresa.

Nella serata di ieri si è svolto il 4° appuntamento di “A CENA CON …” una iniziativa conviviale e di confronto UNAS per i propri associati, dove un ospite istituzionale illustra temi cari alle imprese ed agli imprenditori, lascando poi spazio per un dibattito ed un confronto. Dopo precedenti appuntamenti su pensioni, Europa ed utenze, nella serata appena conclusa il tema è stato “economia ed impresa” con il Segretario di Stato Fabio Righi su “IL FUTURO DELLE IMPRESE”. Nuovi mercati e nuove prospettive, nuove idee e ampliamento della sfera operativa, ricambio generazionale intra ed extra familiare e le normative che verranno, sono stati alcuni degli aspetti al centro del dibattito e del confronto che ha confermato l’interesse partecipe degli associati verso temi che interessano sia come imprenditori, sia come cittadini. Formula vincente non si cambia: già in fase di organizzazione il prossimo appuntamento autunnale.

cs Unas

