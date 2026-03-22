Associazione 121: "Diritti, dignità, riconoscimento. Tre Istanze d’Arengo per cambiare San Marino"

Associazione 121: "Diritti, dignità, riconoscimento. Tre Istanze d’Arengo per cambiare San Marino".

Il 5 aprile 2026 non è una data qualsiasi. È un’occasione concreta per fare un passo avanti verso una San Marino più giusta, più inclusiva, più umana. L’Associazione 121 presenterà agli Eccellentissimi Capitani Reggenti tre Istanze d’Arengo che parlano chiaro: è tempo di riconoscere diritti che oggi sono ancora negati. Tre richieste, tre battaglie di civiltà: 1. Cambiamento di genere Le persone che intraprendono un percorso di affermazione di genere hanno diritto a vedere riconosciuta la propria identità anche nei documenti ufficiali. Non si tratta di burocrazia: si tratta di dignità. 2. Trascrizione delle famiglie omogenitoriali Figli e figlie esistono, famiglie esistono. Ma lo Stato troppo spesso finge di non vederle. È necessario riconoscere legalmente gli atti di nascita e adozione registrati all’estero, perché nessun bambino o bambina resti senza tutele. 3. Diritti delle famiglie omogenitoriali Il superiore interesse del minore deve venire prima di tutto. Garantire il riconoscimento di entrambi i genitori nelle famiglie omogenitoriali sammarinesi significa proteggere davvero chi è più vulnerabile. Queste istanze non sono astratte: parlano di persone reali, vite reali, diritti fondamentali. Per questo serve il contributo di tutte e tutti. Se sei cittadin* sammarinese e maggiorenne, puoi fare la differenza sottoscrivendo le istanze. I moduli sono disponibili nei seguenti esercizi commerciali: Bar del Posto (Santa Mustiola), Bar Ritrovo (Dogana), Altro Gelato (Domagnano), Progetto Capelli (Cailungo), Non solo moda (Montegiardino). Ogni firma è un atto politico. Ogni firma è un passo verso l’uguaglianza. Il cambiamento non arriva da solo: si costruisce, insieme.



c.s. Associazione 121 San Marino



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