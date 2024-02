Associazione “Accademia del Trust di San Marino”: rinnovato il Consiglio Direttivo, l’avvocato Massimiliano Rosti eletto Presidente mentre la Rag. Monica Bollini assume l’incarico di Vice Presidente

L’associazione “Accademia del Trust di San Marino” ha un nuovo Consiglio Direttivo, come deliberato a margine dell’Assemblea dei soci riunitasi lo scorso 18 dicembre 2023. Ad assumere l’incarico di Presidente è l’avvocato sammarinese Massimiliano Rosti, che coordinerà il lavoro dell’organo esecutivo composto da un totale di undici membri – tra cui il Vicepresidente Rag. Monica Bollini. L’Accademia del Trust di San Marino, costituita nell’ottobre 2020, è impegnata nello studio e ricerca delle normative in materia di trust, affidamento fiduciario, dei trustee, guardiani, agenti residenti e della Corte per il trust e i rapporti fiduciari nella Repubblica di San Marino. Tra gli scopi dell’associazione, quello di tutelare il prestigio e l’attendibilità professionale degli operatori dei trust sammarinesi ed in particolare dei trustee professionali, nonché favorire l’attività e la professionalità degli associati, sovrintendendo al collegamento con le istituzioni di riferimento nazionali e internazionali di settore. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito internet ufficiale www.accademiadeltrust.sm o contattare l’Accademia del Trust di San Marino scrivendo a segreteria@accademiadeltrust.sm.

cs Accademia del Trust