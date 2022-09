Associazione Accoglienza della Vita: La tutela della Vita, sempre!

Esistevano tempi in cui le persone sagge sapevano riconoscere le cose giuste e con coraggio hanno sempre portato alla luce la Verità. Perché la Verità esige di essere svelata e nessuna epoca e filosofia di pensiero hanno mai potuto celarla a lungo. Il cuore dell’umanità lo esige, ma la natura stessa la reclama. Pertanto torneranno tempi in cui si dovrà riaffermare con fermezza che la legge del più forte e dell’egoismo propinato dai diritti individuali non rappresentano il bene per la civiltà umana, per la vita e per la donna stessa.

Nell’attesa e nell’adoperarsi perché tornino rinnovati e con più forza vitale nelle coscienze di ciascuno quei tempi, non ci arrenderemo mai alla cultura dello scarto e dell’abbandono dei bambini che devono ancora nascere, delle donne sole, delle famiglie in difficoltà, della vita di tutti coloro che sono più fragili. La nostra associazione, nell’ umiltà e semplicità dell’aiuto alla vita, costituito prima di tutto dalla vicinanza alle persone, al di là di qualsiasi altra forma di sostegno, non può condividere la cultura della morte né sostenerla, perché non può esserci ragionevolezza in nessuna azione che porti all’annullamento della vita umana. Continueremo pertanto a testimoniare la cultura della vita e della bellezza dell’esistenza e del suo profondo significato anche nei momenti più drammatici, senza esimerci dall’essere presenti nelle difficoltà di coloro che, strada facendo, incontreremo.

Non siamo certo soddisfatti e sereni del fatto che nella nostra Repubblica di San Marino sia stata introdotta la legge che permette l’Interruzione Volontaria di Gravidanza, né tanto meno lo saremo per altre leggi che possano regolamentare la soppressione dell’essere umano, ma non siamo neppure scoraggiati. Nel mondo notiamo molto fermento su questi temi ed in tanti stanno riportando con forza alla ribalta la cultura della vita, partendo dall’opera di singoli, di associazioni, anche più operose della nostra, fino a sperimentare l’opera a tutela della vita di tanti medici, di politici e di persone che si occupano di diritto, perché la verità non può essere taciuta, smuove le coscienze, entra con forza nella vita di ognuno e rende davvero liberi!



Comunicato stampa

L'Associazione Accoglienza della Vita



