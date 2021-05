Associazione Accoglienza della Vita: Ribadiamo il nostro costante impegno al fianco di chi voglia tutelare la vita in tutte le sue fasi

L’Associazione Accoglienza della Vita desidera ringraziare quanti si sono fatti promotori e quanti hanno accolto, nelle sedi politiche preposte, i recenti progetti che hanno visto affrontare il tema della tutela dell’affido di minori stranieri non accompagnati, della tutela delle donne sole in stato di gravidanza e dei nuclei mono-genitoriali in situazioni socio-economiche di particolare gravità, dell’ampliamento degli interventi a sostegno della famiglia e della tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere ed in allattamento, introducendo congedi di paternità ed infine della tutela specifica di alcune disabilità come quelle legate ai deficit sensoriali. Riteniamo che questi siano segni importanti in seno alla nostra società, legati alla sensibilità e ad un senso di responsabilità che non vengono meno nei confronti dei soggetti più deboli e fragili tra i quali spesso si annoverano vicende difficili e sofferte di donne sole e bambini. Ci auguriamo che si mantenga viva questa coerenza di intenti volta alla tutela dei più deboli, comprese le donne in gravidanza ed i nascituri e non prevalga mai la logica dello scarto. Ribadiamo il nostro costante impegno al fianco di chi voglia tutelare la vita in tutte le sue fasi, dal concepimento alla morte naturale ed in tutte le situazioni di fragilità, sia nell’ aspetto legislativo che di condivisione reale nelle difficoltà.









Comunicato stampa

Associazione Accoglienza della Vita