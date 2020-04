Associazione Albergatori di Rimini: interventi immediati a sostegno del comparto

Possiamo permetterci che l’economia imploda??? Se continuiamo ad avere non risposte, provvedimenti incerti, diamo soldi alle banche per dare garanzie, chiediamo alle imprese di indebitarsi per pagare la fiscalità diretta e indiretta, forse il dubbio di molte aziende di non aprire è comprensibile. Se non si attivano una serie di sinergie fra Comuni, Regione e Stato, per - compensare la riduzione di fatturato; - ridurre la tassazione sugli immobili; - salvaguardare le imprese in affitto; - tutelare il lavoro stagionale; - incentivare la vacanza in Italia; - tutelare le responsabilità degli alberghi; - sospendere e rimodulare le bollette Tari in primis.

Non ci servono slittamenti di pagamenti fra 2 mesi la nostra capacità per far fronte ai pagamenti è uguale a quella di oggi ma serve una strategia compensativa che si ammortizzi in più anni, anche per i tuoi utenti di acqua, luce e gas. Sul fronte TARI ci stiamo preoccupando dell’arrivo di una bolletta di pagamento a doppia cifra e ad oggi non siamo in grado di programmare se e come riusciremo ad aprire. Per questo motivo Toc. Toc. cara Hera, sei il gestore del servizio, sono contenta di aver letto che i tuoi utili e ricavi crescano a doppia cifra, l’utile netto di competenza solo dei soci è di 230,8 ml, ma ancora non ho visto un piano serio di rivalutazione del costo, considerando che il 90% delle attività sono chiuse. Svolgi un servizio di pubblica utilità, credo sia indispensabile un intervento non domani ma oggi. Non ci servono buone intenzioni è un mese che ne ascoltiamo ma risposte operative concrete e immediate.

La Presidente Patrizia Rinaldis